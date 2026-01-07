Newsletter
Netfonds wächst 2025 zweistellig und überschreitet 5-Milliarden-Marke

Veröffentlichung:
Zinsen, Zinssteigerung, Überschussbeteiligung, Renditen, Ablauf, Lebensversicherung
Foto: Smarterpix/ [email protected]
Trotz belastender Währungseffekte sieht das Unternehmen die Entwicklung als Ausdruck der Plattformstärke.

Die Netfonds AG schließt das Geschäftsjahr 2025 mit neuen Höchstständen bei den verwalteten Vermögen ab. Entscheidend ist dabei das organische Wachstum über die Plattform – und das soll anhalten.

Die Netfonds AG hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Rekord bei den administrierten Vermögenswerten beendet. Das von der Gruppe betreute Volumen stieg im Jahresvergleich von 28,3 Milliarden Euro auf 31,5 Milliarden Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 11,1 Prozent.

Deutlich dynamischer entwickelte sich das Geschäft mit Assets under Management in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und Fondsinitiierung. Zum Jahresultimo verwaltete Netfonds hier erstmals mehr als 5,1 Milliarden Euro und überschritt damit die Marke von fünf Milliarden Euro. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Anstieg von 27 Prozent. Rund 3,6 Milliarden Euro entfallen auf die Vermögensverwaltung für Privatkunden, weitere 1,5 Milliarden Euro auf das Fondsmanagement.

Trotz belastender Währungseffekte sieht das Unternehmen die Entwicklung als Ausdruck der Plattformstärke. „Obwohl die deutliche US-Dollar-Abwertung von circa 14 Prozent die Bewertung auf Euro-Basis belastete, haben wir das Asset-Volumen durch unsere angeschlossenen Berater stark erhöht. Dieses überwiegend organische Wachstum unterstreicht die Attraktivität unserer Plattform“, sagt Peer Reichelt, CFO der Netfonds AG. „Auch für das laufende Jahr 2026 erwarten wir eine Fortsetzung dieser Dynamik im zweistelligen Prozentbereich.“

Das Wachstum basiert nach Angaben des Unternehmens vor allem auf dem Ausbau der über Netfonds angebundenen Beraterstrukturen. Die Zuwächse resultieren überwiegend aus neuen Mandaten und zusätzlichen Kundenvermögen und weniger aus Marktbewegungen. Damit bleibt das Plattformgeschäft der zentrale Treiber für die Entwicklung der verwalteten Assets.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

