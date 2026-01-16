Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Neue Kooperation: BCA bindet Concordia Versicherungen an

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Vorstand Bastian Roeder
Foto: BCA
BCA-Vorstand Bastian Roeder

Der Maklerpool BCA baut sein Produktportfolio weiter aus und kooperiert künftig mit den Concordia Versicherungen. Besonders zwei Sparten stehen im Fokus der neuen Zusammenarbeit.

Der Maklerpool BCA geht eine neue Produktpartnerschaft mit den Concordia Versicherungen ein. Die Unternehmen aus Oberursel bindet damit einen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit an, der seit mehr als 160 Jahren am Markt aktiv ist. Versicherungsmaklerinnen und -makler, die an den Pool angebunden sind, können die Produkte ab sofort in allen relevanten Sparten vermitteln.

Im Mittelpunkt der Kooperation stehen unter anderem Lösungen aus der privaten Krankenversicherung, insbesondere im Bereich der Zahnzusatzversicherung, sowie Angebote aus der Rechtsschutzversicherung. Darüber hinaus umfasst das Portfolio der Concordia Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- und Krankenversicherungen für Privat- und Gewerbekunden sowie für die Landwirtschaft.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Concordia mit Hauptsitz in Hannover betreut rund 1,3 Millionen Kundinnen und Kunden mit etwa drei Millionen Verträgen. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.300 Mitarbeitende und arbeitet bundesweit mit Vertriebspartnern zusammen.

BCA-Vertriebs- und Versicherungsvorstand Bastian K. Roeder betont den Nutzen der Kooperation für den angeschlossenen Vertrieb: „Wir arbeiten kontinuierlich daran, den Zugang für Vermittler weiter zu vereinfachen und neue Marktpotenziale zu erschließen. Mit der Concordia gewinnen wir eine leistungsstarke Partnerin, die unsere Werte teilt und unseren Vermittlern neue Chancen eröffnet.“

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/neue-kooperation-bca-bindet-concordia-versicherungen-an-710134/

Copyright © 2026 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.