Neue Kooperation: BCA bindet Concordia Versicherungen an

Der Maklerpool BCA geht eine neue Produktpartnerschaft mit den Concordia Versicherungen ein. Die Unternehmen aus Oberursel bindet damit einen Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit an, der seit mehr als 160 Jahren am Markt aktiv ist. Versicherungsmaklerinnen und -makler, die an den Pool angebunden sind, können die Produkte ab sofort in allen relevanten Sparten vermitteln.

Im Mittelpunkt der Kooperation stehen unter anderem Lösungen aus der privaten Krankenversicherung, insbesondere im Bereich der Zahnzusatzversicherung, sowie Angebote aus der Rechtsschutzversicherung. Darüber hinaus umfasst das Portfolio der Concordia Sach-, Haftpflicht-, Unfall-, Lebens- und Krankenversicherungen für Privat- und Gewerbekunden sowie für die Landwirtschaft.

Die Concordia mit Hauptsitz in Hannover betreut rund 1,3 Millionen Kundinnen und Kunden mit etwa drei Millionen Verträgen. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.300 Mitarbeitende und arbeitet bundesweit mit Vertriebspartnern zusammen.

BCA-Vertriebs- und Versicherungsvorstand Bastian K. Roeder betont den Nutzen der Kooperation für den angeschlossenen Vertrieb: „Wir arbeiten kontinuierlich daran, den Zugang für Vermittler weiter zu vereinfachen und neue Marktpotenziale zu erschließen. Mit der Concordia gewinnen wir eine leistungsstarke Partnerin, die unsere Werte teilt und unseren Vermittlern neue Chancen eröffnet.“