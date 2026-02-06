Newsletter
Neue Vorstände erweitern Führungsteam der Universa

Veröffentlichung:
Vorstand Universa
Foto: Universa
Von links: Frank Sievert, Marco Wimmer, Jutta Holzmann und Stefan Krause

Zum 1. Februar erweitert die Universa ihren Vorstand und stellt personell die Weichen neu. Mit zwei internen und externen Berufungen wächst das Gremium von drei auf vier Mitglieder.

Mit Wirkung zum 1. Februar beruft der Aufsichtsrat der Universa Jutta Holzmann und Stefan Krause in den Vorstand. Erstmals in der Unternehmensgeschichte gehört damit eine Frau dem Führungsgremium an, das zugleich personell erweitert wird.

Stefan Krause, 50 Jahre alt, stammt aus den eigenen Reihen. Der bisherige Abteilungsdirektor und Prokurist übernimmt im Vorstand die Verantwortung für Informationstechnologie, Mathematik und Revision. Krause ist seit vielen Jahren im Unternehmen tätig und mit den internen Strukturen und Prozessen vertraut.

Jutta Holzmann, 46 Jahre alt, verantwortet künftig die Vertriebsbereiche Stamm- und Partnerorganisation sowie die Ressorts Vertrieb-Service-Marketing und Zentrale Services. Sie verfügt über 20 Jahre Erfahrung in vertrieblichen Fach- und Führungsfunktionen im Banken- und Versicherungsumfeld und war zuletzt für die R+V Versicherung tätig.

Holzmann folgt auf Werner Gremmelmaier, der in den Ruhestand geht. Bereits Ende November des vergangenen Jahres verabschiedete sich der bisherige Vorstandsvorsitzende Michael Baulig in den Ruhestand. Zum 1. Dezember 2025 wurde Dr. Marco Wimmer, 46 Jahre alt, neu in den Vorstand berufen. Gleichzeitig ernannte der Aufsichtsrat Frank Sievert, 58 Jahre alt, zum neuen Vorstandssprecher.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

