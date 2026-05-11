Alte Leipziger: Christian Rusch folgt auf Kai Waldmann

Der Aufsichtsrat der Alte Leipziger Versicherung AG hat Christian Rusch in den Vorstand berufen. Er soll spätestens zum 1. November 2026 seine Tätigkeit aufnehmen. Rusch folgt auf Kai Waldmann, der zu diesem Zeitpunkt in den Ruhestand geht.

Rusch, Jahrgang 1977, verfügt über langjährige Erfahrung im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft. Derzeit arbeitet er bei AIG Europe S.A. Direktion für Deutschland als Head of Commercial Property sowie SME/Personal Lines Deutschland, Österreich und Schweiz.

In dieser Funktion gehört Rusch dem Senior Leadership Team der AIG in der DACH-Region an. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem die Entwicklung von Produkt- und Marktstrategien für zentrale Profitcenter. Zuvor hatte er verschiedene leitende Positionen bei den Helvetia Versicherungen inne.

Schaden- und Unfallgeschäft im Fokus

„Mit Christian Rusch gewinnen wir einen erfahrenen Versicherungsmanager mit ausgewiesener versicherungstechnischer und vertrieblicher Expertise, der unser Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft strategisch weiterentwickeln wird“, sagt Dr. Jochen Kriegmeier, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Alte Leipziger Versicherung AG.

Kai Waldmann ist seit 2011 Vorstand der Alte Leipziger Versicherung AG. Nach Angaben des Unternehmens hat er die Entwicklung der Schaden- und Unfallversicherung der ALH Gruppe maßgeblich geprägt.

„Wir danken Kai Waldmann für sein großes Engagement und seine Verdienste für unser Unternehmen und wünschen ihm schon heute für den neuen Lebensabschnitt alles Gute“, so Kriegmeier.

Vorstandsduo mit Marcus Tersi

Christian Rusch wird die Alte Leipziger Versicherung AG künftig gemeinsam mit Marcus Tersi führen. Beide bilden damit das Vorstandsduo der Gesellschaft.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Christian Rusch. Wir haben im vergangenen Jahr wichtige Grundlagen für die strategische und operative Neuausrichtung der Gesellschaft geschaffen. Jetzt geht es konsequent um Umsetzung und Wirkung. Gemeinsam werden wir die begonnenen Veränderungen weiter vorantreiben, um mit der Alte Leipziger Versicherung nachhaltig erfolgreich zu sein“, sagt Tersi.