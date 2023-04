Neuer Investment-Chef bei ThomasLloyd

Der auch in Deutschland aktive Investment und Asset Manager ThomasLloyd mit Hauptsitz in Zürich (Schweiz) hat die Ernennung von Nadir Maruf zum Chief Investment Officer (CIO) bekanntgegeben.

Nadir Maruf wird Mitglied der Geschäftsleitung von ThomasLloyd und ist für die Entwicklung und Umsetzung der Investmentstrategie der Gruppe verantwortlich, teilt das Unternehmen mit. Er werde die weitere Expansion von ThomasLloyd als „Impact Investor“ in nachhaltige Energieinfrastrukturprojekte in ganz Asien vorantreiben und dabei seine mehr als 25-jährige Erfahrung im Bereich alternativer Investments einbringen.

Bevor er zu ThomasLloyd stieß, war Nadir Maruf den Angaben zufolge als Head of Private Markets bei Tesco Pension Investment tätig, wo er für das Private Markets-Geschäft und die zugrundeliegenden Portfolios verantwortlich war, einschließlich aller direkten und indirekten nicht börsennotierten Strategien. Während seiner Tätigkeit für Tesco Pension Investment arbeitete er demnach an der Strategie und Umsetzung eines Netto-Null-Konzepts für private Vermögenswerte und Verpflichtungen gemäß der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) und dem Stewardship Code.

Davor war Maruf der Mitteilung zufolge in Singapur als CIO of Alternatives & Head of Direct Infrastructure bei Eastspring Investments tätig, dem Vermögensverwaltungsgeschäft der Prudential Corporation in Asien. Zuvor war er in Asien und Europa in leitenden Positionen im Bereich Vermögensverwaltung und Infrastruktur tätig, unter anderem als Managing Director, Head of Alternatives & Real Assets und Head of Infrastructure Asia Pacific bei Deutsche Asset Management in Singapur. Außerdem war er Gründungspartner von Daestrum Capital.