Neues Multi-Family-Office in München richtet sich an vermögende Familien

Lesezeit 1 min
Christian Baumanns und Alexander Komann
Foto: Schmidbauer Asset Consulting
Christian Baumanns (links) und Alexander Komann

In München startet mit der Schmidbauer Asset Consulting GmbH ein neues Multi-Family-Office. Hinter der Gründung stehen zwei erfahrene Vermögensverwalter.

Christian Baumanns hat sich nach mehreren Jahren als Direktor bei der BV Bayerische Vermögen GmbH beruflich neu aufgestellt. Gemeinsam mit Alexander Komann, ebenfalls zuvor bei der BV Bayerische Vermögen tätig, gründet er in München die Schmidbauer Asset Consulting GmbH. Das Unternehmen positioniert sich als Multi-Family-Office mit integrierter Vermögensverwaltung.

Die neue Gesellschaft richtet sich an vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien sowie mittelständische Unternehmen in Bayern. Neben der Verwaltung liquider Vermögen umfasst das Leistungsspektrum auch die strategische Strukturierung größerer Familienvermögen, unternehmerisches Sparring sowie die generationsübergreifende Sicherung von Vermögenswerten.

Operativ ist die Schmidbauer Asset Consulting GmbH an das Haftungsdach der Inno Invest angebunden. Für die kommenden Monate hat sich Baumanns ein klares Ziel gesetzt. Das betreute Vermögen soll auf 100 Millionen Euro Assets under Management anwachsen. Parallel dazu soll die Positionierung als feste Adresse für anspruchsvolle Mandanten in Oberbayern aufgebaut werden.

