Ab 2027 zählt Kapitalmarktkompetenz: BCA bündelt Unterstützung für Vermittler

Ab dem 1. Januar 2027 tritt mit dem steuerlich geförderten Altersvorsorgereformgesetz eine neue Phase der privaten Vorsorge in Kraft. Das Gesetz sieht ein Altersvorsorgedepot ohne Garantie sowie ein standardisiertes Standarddepot vor. Die Richtung ist eindeutig: mehr Kapitalmarkt, mehr Eigenverantwortung, mehr Gestaltungsspielraum für Sparer. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Beratung, Produktauswahl und Dokumentation erheblich. Der Wettbewerb unter Anbietern und Vermittlern dürfte sich in der Folge verschärfen.

Für Vermittler verlagert sich damit der Beratungsfokus. Neben der klassischen Sicherheitslogik gewinnen Kapitalmarktstrategie, Kostenstruktur, Risikoprofil und die Rolle einzelner Produkte im gesamten Vorsorgemix an Bedeutung. Altersvorsorgeberatung bleibt ein Zusammenspiel aus Kapitalmarkt, Absicherungslogik und Ruhestandsplanung – aber dieses Zusammenspiel wird komplexer. Entscheidend ist, dass Empfehlungen sauber hergeleitet, verständlich erklärt und rechtssicher dokumentiert sind, betont der Maklerpool BCA in einer Mitteilung.

Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der BCA AG, sieht in der Reform beides: Chance und Herausforderung. „Die Reform macht Altersvorsorge kapitalmarktnäher und eröffnet dem Vertrieb neue Chancen. Gleichzeitig steigen Anforderungen an Know-how, Prozesse und Dokumentation. Entscheidend ist jetzt, Versicherungs- und Investmentkompetenz in einer klaren, verlässlichen Beratungsstruktur zusammenzubringen“, so Ulbricht. Dafür habe die BCA eine eigene, interdisziplinäre Inhouse-Projektgruppe aufgestellt, die das Thema private Altersvorsorge strategisch und operativ vorantreibt und Know-how aus Produktmanagement, Vertrieb, Service und Digitalisierung bündelt. Das erklärte Ziel: passgenaue, marktreife Lösungen für Vermittler zum Jahresstart bereitzustellen.

BCA als Schnittstelle in der Umsetzung

Die BCA AG versteht sich dabei als Schnittstelle zwischen regulatorischer Anforderung und Beratungspraxis. Als Allfinanz-Maklerpool mit Zugang zu über 200 Produktanbietern und mehr als 8.000 Investmentfonds will das Unternehmen regulatorische Vorgaben in praktikable Beratungskonzepte übersetzen und Vermittler mit digitalen, rechtssicheren Prozessen unterstützen. Im Mittelpunkt stehe die digitale Prozessunterstützung über die Vermittlerplattform Diva, die Endkunden-App „Ihr FinanzCockpit“, den Diva Portfolio Builder sowie den Investmentshop und die Vermögensverwaltung „Private Investier“.

Ergänzend baut die BCA den Angaben zufolge ihr Informationsangebot aus: Mit dem neuen Altersvorsorge-Radar erhalten Vermittler künftig fortlaufend kompakte Updates rund um das Reformgesetz und das Altersvorsorgedepot. Die Inhalte entstehen in Zusammenarbeit mit ausgewählten Versicherungs- und Investmentgesellschaften, ordnen regulatorische Entwicklungen ein und geben konkrete Impulse für die Umsetzung im Vertrieb. Auf einer zentralen Themenseite der BCA finden Vermittler und Medienvertreter zudem alle relevanten Informationen zur Produkteinordnung, zu regulatorischen Hintergründen und zum Stand des Gesetzgebungsverfahrens – fortlaufend aktualisiert.

Die Altersvorsorgereform 2027 kann somit den Markt beleben, erhöht aber zugleich die Komplexität. Für Vermittler werde Allfinanzberatung – die Verbindung von Investment- und Versicherungskompetenz – zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal. „Gewinner werden jene sein, die regulatorisch robuste, digital effiziente Prozesse mit nachvollziehbarer Beratung und langfristiger Betreuung verbinden“, so BCA.