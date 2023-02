Nikko AM  installiert ein Global Sustainable Investment Team

Nikko Asset Management Co. Ltd. (Nikko AM) hat ein Global Sustainable Investment Team eingerichtet, das erstmals die Fachleute für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) des Unternehmens auf globaler Ebene zusammenbringt.

Nach einer bedeutenden Expansion in den vergangenen zwölf Monaten vertieft das Unternehmen damit seine Kompetenzen in den Bereichen ESG-Integration und -Stewardship und ernennt engagierte Mitarbeiter, die in Bereichen wie ESG-Datenanalyse und ESG-Regulierung führend sind – eine unter Vermögensverwaltern mit Hauptsitz in Asien beispiellose Kompetenz.

Das Global Sustainable Investment Team ist anlageklassenunabhängig und umfasst die Standorte in Singapur, Tokio und London. Das Team verantwortet ESG-Lösungen für Investment- und Business-Teams und somit auch für Kunden. Nikko AM hat Natalia Rajewska zur Global Head of Sustainable Investment ernannt, eine neu geschaffene Position mit Sitz in Singapur, die direkt an Group President Stefanie Drews und Chief Investment Officer Hiroshi Yoh berichtet.

Rajewska erklärte: „Angesichts der Entwicklung, die die Branche im Laufe der Jahre genommen hat, freue ich mich sehr, die Aufgabe zu übernehmen, das Global Sustainable Investment Team von Nikko AM aufzubauen, unsere nachhaltige Investmentstrategie zu gestalten und unseren Beitrag zu erhöhen. Mit den bereits erzielten Fortschritten sind wir gut aufgestellt, um diese Herausforderung zu meistern.”

Rajewska verfügt über ESG-Erfahrungen in den Bereichen Investment, Bankwesen und Consulting. Sie ist seit 2021 bei Nikko AM. Zuvor war sie Sustainable Finance VP bei ING Singapore und ESG Analyst bei Aviva Investors in London.

„Das Jahr 2023 wird gleichermaßen ein Jahr der Herausforderungen und der Chancen. Die Welt befindet sich im Umbruch und wir sind mit ökologischen und sozialen Bedrohungen konfrontiert, die physische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Folgen haben. Das Engagement von Nikko AM für nachhaltige Investments und die Ausweitung seiner ESG-Ressourcen zeugt von einer besonderen Führungsrolle unter den Investoren mit Hauptsitz in Asien und darüber hinaus. Mehr denn je muss die Investmentbranche eine Vorreiterrolle einnehmen, wenn es darum geht, einen positiven Beitrag für die Gesellschaft und den Planeten zu leisten“, fügte Rajewska hinzu.

Stefanie Drews, Präsidentin von Nikko AM, sagte: „Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres Handelns, und unsere nachhaltigen Investmentaktivitäten tragen zur langfristigen Wertschöpfung und zum nachhaltigen Wirtschaftswachstum bei. Die Bedürfnisse unserer Kunden entwickeln sich ständig weiter, und die Einstellung erfahrener ESG-Experten ist entscheidend, damit wir in der Lage sind, hochmoderne Lösungen zu entwickeln und unsere globale Wachstumsstrategie umzusetzen.“

Nikko AM hat Singapur zu seinem Sustainable Investment Centre of Excellence gemacht und nutzt die Vorteile des Stadtstaates in Bezug auf Fachkräfte, die Lage in der Zeitzone zwischen Japan und Europa sowie die sprachlichen Kompetenzen vor Ort.

Im Anschluss an die Teilnahme an der Net Zero Asset Managers-Initiative hat Nikko AM im November 2022 ein Ziel zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 festgelegt.Im vergangenen Jahr qualifizierte sich das Unternehmen als einer der ersten asiatischen Vermögensverwalter als globaler Unterzeichner des UK Stewardship Code, der vielfach als höchster globaler Stewardship-Standard anerkannt wird.