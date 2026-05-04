Wagniskapital: Deutsche Start-ups holen 1,7 Milliarden Euro

Der deutsche Venture-Capital-Markt ist trotz wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten stabil in das Jahr 2026 gestartet. Nach Angaben von KfW Research sammelten deutsche Start-ups im ersten Quartal 1,7 Milliarden Euro ein. Das waren sechs Prozent mehr als im ersten Quartal 2025.

Das Investitionsvolumen beruhte demnach nicht auf einzelnen Großfinanzierungen, sondern auf einer breiteren Marktentwicklung. Grundlage sind die aktuellen Daten des KfW-Venture-Capital-Dashboards, das KfW Research quartalsweise veröffentlicht.

Internationale Kapitalgeber spielten wieder eine deutlich größere Rolle. Mehr als drei Viertel der investierten Mittel kamen aus dem Ausland. In den beiden Vorquartalen waren es jeweils rund zwei Drittel. Investoren aus den USA stellten mit 34 Prozent der Mittel die wichtigste Kapitalquelle.

Auslandskapital bleibt wichtig für deutsche Start-ups

„Das beständig hohe Interesse aus dem Ausland an deutschen Start-ups ist angesichts anhaltender handels- und geopolitischer Risiken nicht selbstverständlich. Die starke Auslandsbeteiligung reflektiert sowohl die derzeit grundsätzlich hohe Investitionsaktivität US-amerikanischer Investoren als auch das anhaltende Vertrauen internationaler Kapitalgeber in den deutschen Technologie- und Gründungsstandort“, sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.

Die meisten Finanzierungsrunden entfielen auf Start-ups aus dem Gesundheitsbereich. Ihr Anteil lag bei 18 Prozent. Danach folgten Fintechs mit knapp über 15 Prozent.

Künstliche Intelligenz blieb ein wichtiger Treiber des Marktes. Start-ups mit KI-basierten Anwendungen sammelten im ersten Quartal in 71 Finanzierungsrunden 967 Millionen Euro ein. Damit entfielen 58 Prozent des gesamten Marktvolumens auf KI-Unternehmen. Im Gesamtjahr 2025 hatte der Anteil bei rund 43 Prozent gelegen.

KI-Finanzierungen legen zu, Ausland bleibt stärker

Im internationalen Vergleich bleibt der deutsche Markt jedoch zurück. In den USA sammelten vier führende KI-Unternehmen im ersten Quartal zusammen 188 Milliarden Dollar ein. Auch in Großbritannien und Frankreich erhielten einzelne KI-Start-ups Finanzierungen in Milliardenhöhe.

„Das globale Marktumfeld bleibt schwierig. Mittelfristig könnten sich für den VC-Markt durch steigende Zinsen neue Herausforderungen ergeben. Höhere Zinsen erschweren es Venture-Capital-Investoren, Kapital einzusammeln. Wir erwarten in den kommenden Monaten keinen starken Anstieg der Investitionen in der Breite des deutschen VC-Marktes“, sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW.