Sozialkassen unter Druck: PKV-Verband kritisiert Finanzierung über den Bundeshaushalt

Das Finanzierungsdefizit von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen ist im vergangenen Jahr höher ausgefallen als zunächst angenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes lag das Minus um 3,9 Milliarden Euro über den bisherigen Berechnungen. Insgesamt summierte sich das Haushaltsloch auf 119,1 Milliarden Euro.

Zwar stiegen die Staatseinnahmen um 5,7 Prozent, insbesondere infolge höherer Sozialbeiträge. Gleichzeitig legten jedoch auch die Ausgaben deutlich zu. Vor diesem Hintergrund gewinnt die Debatte über die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme weiter an Schärfe. Bis Ende März will die GKV-Finanzkommission ihre Ergebnisse vorlegen, auch Eckpunkte für eine Pflegereform werden in diesem Zeitraum erwartet.

Der Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV-Verband) sieht angesichts der Haushaltslage keinen Spielraum für zusätzliche Steuerzuschüsse. „Die aktuellen Zahlen zum Staatsdefizit machen klar: Es gibt keinen Spielraum, um die Sozialversicherungssysteme mit zusätzlichen Steuergeldern zu stützen“, kommentiert PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther. „Bundeszuschüsse schaffen lediglich weitere Schulden.“

Rund ein Drittel für die Rentenversicherung

Wie stark der Bundeshaushalt bereits belastet ist, zeigt eine Untersuchung des Ifo-Instituts vom November 2025. Demnach fließt schon jetzt rund ein Drittel der veranschlagten Steuereinnahmen in die Rentenversicherung. Für Bundeszuschüsse zur gesetzlichen Rentenversicherung sind insgesamt 127,8 Milliarden Euro eingeplant. Ifo-Forscherin Emilie Höslinger warnt vor langfristigen Folgen. „Ohne strukturelle Reformen wird der Bund dauerhaft mehr Geld für die gesetzliche Rente bereitstellen. Das verengt den Spielraum für zukunftsgerichtete Ausgaben im regulären Haushalt“, sagt sie.

Auch die gesetzliche Krankenversicherung erhält jährlich einen regulären Bundeszuschuss von 14,5 Milliarden Euro aus Steuermitteln. Zusätzlich gewährt der Bund in den Jahren 2025 und 2026 zinslose Darlehen von jeweils 2,3 Milliarden Euro.

Darlehen oder verdeckte Zuschüsse?

Angesichts der angespannten Finanzlage der gesetzlichen Krankenversicherung stellt sich die Frage, ob diese Darlehen tatsächlich zurückgeführt werden können. Sollte dies nicht gelingen, kämen sie faktisch zusätzlichen Zuschüssen gleich.

Aus Sicht des PKV-Verbandes verschärft eine solche Finanzierung über den Bundeshaushalt die strukturellen Probleme. Höhere Schulden belasteten künftige Generationen, ohne die Ursachen der Defizite zu beseitigen. Reuther fordert daher einen anderen Ansatz: „Nachhaltige Reformen in Gesundheit und Pflege müssen stattdessen auf der Ausgabenseite ansetzen und die Eigenvorsorge stärken.“