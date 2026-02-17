Polen: Talanx beendet Partnerschaft mit Meiji Yasuda und übernimmt Warta und TU Europa

Die strategische Partnerschaft zwischen der Talanx AG und der japanischen Meiji Yasuda Life Insurance Company ist zum 31. Dezember 2025 einvernehmlich ausgelaufen. Auf Basis der im Dezember 2024 vereinbarten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat Talanx die Kaufoptionen für die von Meiji Yasuda gehaltenen Anteile an den polnischen Tochtergesellschaften gezogen.

Konkret erwarb der Konzern 24,3 Prozent an Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. sowie 50,0 Prozent minus eine Aktie an Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. Die Zahlung des Kaufpreises und die Übertragung der Aktien erfolgten am 16. Februar 2026.

Aufgrund besonderer Rechnungslegungsvorschriften zur Bilanzierung der vertraglich vereinbarten Optionsrechte wird das anteilige Ergebnis der nun erworbenen Minderheitenanteile bereits seit dem 1. Januar 2025 vollständig im Ergebnis des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenkunden International ausgewiesen.

Dank für langjährige Partnerschaft

„Im Namen des gesamten Vorstands der Talanx AG möchte ich mich bei Meiji Yasuda herzlich für die langjährige und vertrauensvolle Partnerschaft bedanken,“ sagt Torsten Leue, Vorstandsvorsitzender der Talanx AG. „Die enge Zusammenarbeit mit einem so renommierten und zuverlässigen Aktionär hat die Entwicklung unseres Unternehmens maßgeblich unterstützt und geprägt. Wir blicken mit großer Wertschätzung auf die gemeinsame Zeit zurück und wünschen Meiji Yasuda auch für die Zukunft viel Erfolg.“

Mit dem vollständigen Erwerb der restlichen Anteile an Warta und TU Europa stärke Talanx die Position im Kernmarkt Polen und werde an der strategischen Entwicklung beider Gesellschaften nun vollständig teilhaben.

Polen als Kernmarkt im internationalen Geschäft

Die HDI International AG verantwortet im Talanx-Konzern das internationale Privat- und Firmenversicherungsgeschäft. Über Warta ist der Konzern seit 2012 im polnischen Markt präsent. Warta ist das zweitgrößte Versicherungsunternehmen in Polen und erwirtschaftete 2024 mit rund 3.000 Mitarbeitenden einen Versicherungsumsatz von rund 2,7 Milliarden Euro.

Auch TU Europa gehört seit 2012 zum polnischen Engagement von HDI International. Das Unternehmen erzielte 2024 mit rund 350 Mitarbeitenden einen Versicherungsumsatz von 168 Millionen Euro.