WIDe Gruppe holt Max Dachs als Vertriebschef

Die WIDe Wertimmobilien Deutschland Gruppe hat Max Dachs zum Geschäftsführer Vertrieb berufen. Seit dem 4. Mai 2026 verantwortet er den gesamten Vertriebsbereich gegenüber freien Finanzdienstleistern und unabhängigen Vermittlern, teilt das Unternehmen mit. Dachs übernimmt die Funktion in der DFI Deutsche Fondsimmobilien Vertriebs GmbH sowie in der WIDe Wertimmobilien Deutschland Vertriebs GmbH. Beide Gesellschaften steuern den Vertrieb innerhalb der Gruppe.

Der neue Vertriebschef bringt den Angaben zufolge mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche mit. Seine Laufbahn begann Ende der 1980er Jahre mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann. Danach arbeitete er in der Vermögensanlageberatung und in der Privatkundenbetreuung regionaler Kreditinstitute.

Vertriebserfahrung aus Beratung und Fondsvertrieb

Weitere Erfahrung sammelte Dachs als selbstständiger Finanzberater sowie als Geschäftsführer eines Unternehmens, das auf den Zweitmarkthandel Alternativer Investmentfonds spezialisiert war. Zuletzt war Dachs knapp neun Jahre in leitender Vertriebsfunktion bei einer Vertriebsorganisation für Alternative Investments tätig, zuletzt als Senior Vertriebsmanager.

Mit der Personalie will die WIDe Gruppe ihren aktiven Vertrieb nach einer mehrjährigen Platzierungspause wieder ausbauen. „Hintergrund ist eine veränderte Marktlage – nach der Korrektur der Immobilienpreise, stabilisierten Finanzierungskonditionen und anhaltend struktureller Wohnraumknappheit sieht die Gruppe den Zeitpunkt für einen gezielten Neuanlauf als gegeben an“, heißt es in der Mitteilung.

Aktuell im Vertrieb befindet sich der WIDe Fonds 10. Er investiert in Bestandsmehrfamilienhäuser, vor allem in Mittel- und Süddeutschland. Das maximale Kommanditkapital beträgt 50 Millionen Euro. Die Mindestbeteiligung liegt bei 20.000 Euro zuzüglich Ausgabeaufschlag.