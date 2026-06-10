Primus Valor kauft Wohngebäude in Neutraubling – ICD 14 R+ wächst auf 383 Einheiten

Der Alternative Investmentfonds ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus (ICD 14 R+) von Primus Valor hat ein Wohngebäude in Neutraubling im Landkreis Regensburg erworben. Das Objekt verfügt über 20 Einheiten und eine Gesamtwohnfläche von 1.548 Quadratmetern, teilt das Unternehmen mit. Das Objekt ergänzt den Angaben zufolge die antizyklische Strategie von Primus Valor.

Neutraubling liegt in unmittelbarer Nähe zu Regensburg. Die anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum in der Region sowie eine gut ausgebaute Infrastruktur mit Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und medizinischer Versorgung waren laut Primus Valor ausschlaggebend für den Ankauf. Ergänzt wird das Wohnumfeld durch Naherholungsgebiete wie die Donauauen und den Guggenberger See.

Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1961 und soll im Rahmen der „Renovation-Plus“-Strategie umfassend modernisiert werden. Geplant sind die Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems, der Einbau neuer Fenster sowie die Zentralisierung der Elektrik.

Energetische Sanierung als Kern der Investitionsstrategie

Diese Vorgehensweise – der gezielte Ankauf sanierungsbedürftiger Bestandsimmobilien mit anschließender Modernisierung – bildet das Grundprinzip des ICD 14 R+. Der Fonds investiert bewusst in Objekte, die noch nicht ihr volles Potenzial ausgeschöpft haben.

Mit dem Neutraubling-Ankauf ist der ICD 14 R+ nun an sechs bundesweiten Standorten investiert. Das Portfolio umfasst damit insgesamt 383 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von über 20.000 Quadratmetern. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Fonds liegt bei über 45 Millionen Euro.