Project Immobilien: So betreffen die Insolvenzen die einzelnen Fonds

Der vorläufige Insolvenzverwalter der Project Immobilien Gruppe, Rechtsanwalt Volker Böhm aus der Nürnberger Kanzlei Schultze & Braun, hatte die Liste der 33 Projektgesellschaften veröffentlicht, deren Objekte sich noch im Bau oder kurz vor Fertigstellung befinden. Cash. hat die Liste mit der jüngsten Leistungsbilanz der Project Investment – zum 1. Januar 2022, erstellt am 30. September 2022 – abgeglichen.

Demnach sind an allen der von Schultze & Braun aufgelisteten insolventen Projektgesellschaften mindestens vier Project Fonds beteiligt, die von der Schiene „Project Investment“ in Bamberg aufgelegt worden sind (siehe Tabelle).

An 24 der insolventen Projekte, also gut zwei Dritteln, sind zwischen sechs und neun verschiedene Project Fonds beteiligt. Die mit Abstand höchste Anzahl weist ein Projekt in der Frankenallee in Frankfurt auf, an dem 14 Fonds beteiligt sind.

29 von 91 Objekten im Reale Werte 12 insolvent

Noch größer ist die Spannbreite der Anzahl von insolventen Projekten, in die einzelne Fonds investiert haben. Hier liegt der Fonds Real Werte 12 weit vorn, der an nicht weniger als 29 der insolventen Projektgesellschaften beteiligt ist, also an fast allen. Der Mitte 2014 mit einem Zeichnungsvolumen von 90,3 Millionen Euro geschlossene Fonds war Ende 2021 an insgesamt 91 Objekten beteiligt, 27 Projektentwicklungen waren bereits erfolgreich abgeschlossen.

Ebenfalls eine recht hohe Zahl von Beteiligungen an insolventen Projektgesellschaften weisen auch die Fonds Wohnen 14 (24 Fälle), Strategie 1 (20 Fälle) und Metropolen 16 (19 Fälle) auf. Relativ wenige insolvente Zielgesellschaften haben indes der Fonds 4 und der Metropolen 19 (jeweils fünf Fälle) und der Metropolen 20 (vier Fälle).

Noch gar keine Beteiligungen an den von Schultze & Braun aufgelisteten Gesellschaften hat hingegen der Metropolen 21. Er hatte zum Leistungsbilanz-Stichtag Anfang 2022 aber auch erst eine Zeichnungssumme von rund 3,1 Millionen Euro akquiriert, verfügte über ein eingezahltes Kapital von etwa 570.000 Euro und war an lediglich drei Projekten beteiligt. Diese wiesen zudem einen Bautenstand von Null Prozent aus (was nicht ausschließt, dass sie vom Insolvenzverwalter nicht als laufende Projekte eingestuft wurden). Der Metropolen 22, der sich bis zur Insolvenz von Project Immobilien Mitte August in der Platzierung befand, ist in der Leistungsbilanz noch nicht enthalten.