Quartalsergebnisse: Talanx Gruppe legt bei Umsatz und Konzernergebnis ordentlich zu 

Talanx hebt Gewinnziel für 2021 trotz Hochwasserschäden an

Der Versicherungskonzern Talanx (HDI) rechnet trotz hoher Schäden durch die Hochwasserkatastrophe in Europa mit mehr Gewinn im laufenden Jahr. Vorstandschef Torsten Leue rechnet jetzt mit einem Überschuss von 900 bis 950 Millionen Euro, wie der im SDax gelistete Versicherer am Mittwoch in …