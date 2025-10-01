Newsletter
Ralph Winter wird strategischer Aktionär bei Deutsche Finance

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Ralph Winter, Gründer des Family Office W5 Group, wird strategischer Aktionär bei der Deutsche Finance Group. Die Executive Partner Thomas Oliver Müller und Dr. Sven Neubauer halten künftig gemeinsam mit ihm die Mehrheit an der Unternehmensgruppe.

Winter, der seit über zehn Jahren in den USA lebt und über ein weitreichendes Netzwerk zu internationalen Investoren verfüge, werde darüber hinaus seine Erfahrung einbringen und berate die Deutsche Finance Group in Fragen der strategischen Ausrichtung und des weiteren Wachstums, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Ein besonderer Schwerpunkt der strategischen Partnerschaft ist demnach der Aufbau einer Investmentplattform für „innovatives Wohnen“ in Europa, insbesondere in Deutschland.

Die W5 Group ist der Mitteilung zufolge das Family Office von Ralph Winter mit Fokus auf internationale Immobilieninvestments. Mit rund fünf Milliarden US-Dollar Gesamtinvestitionssumme, 9.500 Einheiten und 13.500 Betten investiere die Gruppe vor allem in die Assetklassen Micro Living, Student Housing, Service Living und andere zukunftsorientierte Wohnkonzepte in Europa und den USA.

Die Deutsche Finance Group ist auf das Management von Club-Deals und individuellen Mandaten in internationalen Private-Equity-Real-Estate-, Immobilien- sowie Infrastrukturmärkten spezialisiert und bietet entsprechende Fonds an. Die Gruppe verwaltet den Angaben zufolge rund zwölf Milliarden US-Dollar Assets under Management. Beide Partner sehen Europa, insbesondere Deutschland als attraktivste Standorte für zukunftsorientierte Wohnkonzepte, gestützt durch eine wachsende Nachfrage internationaler institutioneller Investoren, heißt es in der Mitteilung.

„Erhebliche Chancen im europäischen Wohnimmobilienmarkt“

Ralph Winter kommentiert: „Die Beteiligung an der Deutsche Finance Group ist für mich eine strategische Entscheidung. Ich sehe darin eine historische Chance, an der Konsolidierung im europäischen Immobilienmarkt zu partizipieren. Gemeinsam mit dem Management-Team wollen wir diese Chancen nutzen und internationale Kapitalströme gezielt für den Bereich innovativer Wohnkonzepte erschließen.“

Thomas Oliver Müller, Gründer der Deutsche Finance Group: „Mit Ralph Winter gewinnen wir einen international erfahrenen Immobilienunternehmer, der die Entwicklung zukunftsorientierter Wohnkonzepte in den USA frühzeitig geprägt hat. Aktuell sehen wir erhebliche Chancen im europäischen Wohnimmobilienmarkt, in dem wir bereits über etablierte Netzwerke verfügen, betrachten aber auch weiterhin den US-Markt als wichtigen Bestandteil unserer internationalen Wachstumsstrategie.“

