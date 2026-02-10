Rekordjahr für Talanx: Ergebnisplus von 25 Prozent im Geschäftsjahr 2025

Die Talanx Gruppe steigert ihr Konzernergebnis im Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen um 25 Prozent auf 2,48 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte der Wert bei 1,977 Milliarden Euro gelegen. Treiber der Entwicklung sind ein starkes operatives Geschäft sowie ein günstiger Schadenverlauf im zweiten Halbjahr.

Zum Ergebnis tragen Erst- und Rückversicherung jeweils zur Hälfte bei. Der Versicherungsumsatz wächst währungskursbereinigt um fünf Prozent auf 49,0 Milliarden Euro. In Euro gerechnet entspricht dies einem Zuwachs von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 48,1 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalrendite erreicht voraussichtlich 19,7 Prozent nach 17,9 Prozent im Jahr zuvor.

Den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 geben Vorstand und Aufsichtsrat bei der Bilanzmedienkonferenz am 18. März 2026 bekannt. Der Vorstand strebt im Rahmen der langfristigen Dividendenpolitik einen Wert oberhalb der im Vorjahr ausgeschütteten 2,70 Euro je Aktie an.

Ergebnisausblick und Dividendenpolitik

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 bestätigt die Talanx Gruppe ihr im November 2025 angehobenes Ergebnisziel von ungefähr 2,7 Milliarden Euro. Damit zeigt sich der Konzern zuversichtlich, die Prognose für 2027 von mehr als 2,5 Milliarden Euro bereits ein Jahr früher zu erreichen und zu übertreffen.