Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Rekordvolumen: Netfonds knackt 30-Milliarden-Marke bei Assets

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Netfonds
Martin Steinmeyer, CEO der Netfonds AG

Die Netfonds AG blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr 2025 zurück. Doch reicht die Dynamik auch für den weiteren Jahresverlauf?

Die Netfonds AG hat im ersten Halbjahr 2025 Umsatz und Ergebnis spürbar gesteigert. Das Hamburger Unternehmen erzielte Nettoerlöse von 22,7 Millionen Euro nach 20,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der konsolidierte Konzernumsatz erhöhte sich um knapp neun Prozent auf 122,3 Millionen Euro.

Auf Ergebnisebene verzeichnete Netfonds einen deutlichen Sprung: Das EBITDA legte um mehr als 60 Prozent auf 4,8 Millionen Euro zu. Damit erreichte die EBITDA-Marge bezogen auf die Nettoerlöse 21 Prozent. Das EBIT stieg um rund 48 Prozent auf 2,6 Millionen Euro.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Assets under Administration und Management, die die Grundlage für die wiederkehrenden Erträge im Investmentgeschäft bilden, wuchsen im Berichtszeitraum auf 29,9 Milliarden Euro. Zu Beginn des dritten Quartals überschritt Netfonds erstmals die Marke von 30 Milliarden Euro.

Wachstumstreiber war vor allem das Investmentgeschäft, das gegenüber dem Vorjahr um nahezu zehn Prozent zulegte. Auch das Regulatorikgeschäft der Tochter NFS Netfonds verzeichnete eine deutliche Zunahme der betreuten Vermögenswerte. Die digitale Plattform finfire für Strategieportfolios trug mit einem Plus von rund 300 Millionen Euro ebenfalls spürbar zum Ergebnis bei. In der Vermögensverwaltung und im Asset Management belief sich das betreute Vermögen zum Halbjahresstichtag auf etwa 4,5 Milliarden Euro. Auch das Versicherungsgeschäft entwickelte sich positiv.

Für das Gesamtjahr 2025 bestätigt der Vorstand seine Prognose. Erwartet wird ein Bruttoumsatz von über 260 Millionen Euro sowie Nettoerlöse zwischen 52 und 54 Millionen Euro. Das EBITDA soll zwischen 12 und 13,5 Millionen Euro liegen, was einer Marge von über 20 Prozent entsprechen würde.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/rekordvolumen-netfonds-knackt-30-milliarden-marke-bei-assets-702002/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.