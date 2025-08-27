Rekordvolumen: Netfonds knackt 30-Milliarden-Marke bei Assets

Die Netfonds AG hat im ersten Halbjahr 2025 Umsatz und Ergebnis spürbar gesteigert. Das Hamburger Unternehmen erzielte Nettoerlöse von 22,7 Millionen Euro nach 20,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der konsolidierte Konzernumsatz erhöhte sich um knapp neun Prozent auf 122,3 Millionen Euro.

Auf Ergebnisebene verzeichnete Netfonds einen deutlichen Sprung: Das EBITDA legte um mehr als 60 Prozent auf 4,8 Millionen Euro zu. Damit erreichte die EBITDA-Marge bezogen auf die Nettoerlöse 21 Prozent. Das EBIT stieg um rund 48 Prozent auf 2,6 Millionen Euro.

Die Assets under Administration und Management, die die Grundlage für die wiederkehrenden Erträge im Investmentgeschäft bilden, wuchsen im Berichtszeitraum auf 29,9 Milliarden Euro. Zu Beginn des dritten Quartals überschritt Netfonds erstmals die Marke von 30 Milliarden Euro.

Wachstumstreiber war vor allem das Investmentgeschäft, das gegenüber dem Vorjahr um nahezu zehn Prozent zulegte. Auch das Regulatorikgeschäft der Tochter NFS Netfonds verzeichnete eine deutliche Zunahme der betreuten Vermögenswerte. Die digitale Plattform finfire für Strategieportfolios trug mit einem Plus von rund 300 Millionen Euro ebenfalls spürbar zum Ergebnis bei. In der Vermögensverwaltung und im Asset Management belief sich das betreute Vermögen zum Halbjahresstichtag auf etwa 4,5 Milliarden Euro. Auch das Versicherungsgeschäft entwickelte sich positiv.

Für das Gesamtjahr 2025 bestätigt der Vorstand seine Prognose. Erwartet wird ein Bruttoumsatz von über 260 Millionen Euro sowie Nettoerlöse zwischen 52 und 54 Millionen Euro. Das EBITDA soll zwischen 12 und 13,5 Millionen Euro liegen, was einer Marge von über 20 Prozent entsprechen würde.