Rheinmetall verdoppelt Kreditlinie auf 1,5 Milliarden Euro

Rheinmetall erweitert seinen finanziellen Spielraum und verdoppelt eine bestehende Kreditlinie auf 1,5 Milliarden Euro. Zugleich holt der Rüstungskonzern weitere internationale Banken an Bord. Damit stellt sich das Unternehmen auf weiteres Wachstum ein.

Rheinmetall hat seine bestehende syndizierte Kreditlinie vorzeitig erneuert und von 750 Millionen auf 1,5 Milliarden Euro verdoppelt. Mit der Vereinbarung erweitert der Düsseldorfer Rüstungskonzern seine Finanzierungsmöglichkeiten und bereitet sich auf das erwartete weitere Unternehmenswachstum vor.

Parallel dazu hat Rheinmetall seinen Kreis finanzierender Banken neu aufgestellt. Neben den bisherigen Kernbanken beteiligen sich künftig weitere internationale Institute an der Finanzierung. Damit verbreitert der Konzern sein Bankennetzwerk und verteilt seine Finanzierung auf eine größere Zahl von Partnern.

Die neue Kreditlinie ersetzt die bisherige Vereinbarung über 750 Millionen Euro und steht Rheinmetall für allgemeine Unternehmenszwecke zur Verfügung. Eine syndizierte Kreditlinie wird von mehreren Banken gemeinsam bereitgestellt und ermöglicht Unternehmen, bei Bedarf auf zusätzliche Liquidität zuzugreifen.

Rheinmetall erweitert Finanzierung nach Anleiheemission

Bereits im Mai 2026 hatte Rheinmetall eine Anleihe im Volumen von 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die nun vereinbarte Kreditlinie ergänzt diese Finanzierung und erhöht die Flexibilität des Konzerns bei der Deckung seines künftigen Kapitalbedarfs.

Finanzvorstand Klaus Neumann sieht darin einen weiteren Schritt zur Absicherung des Expansionskurses. „Rheinmetall befindet sich auf einem dynamischen Wachstumskurs. Mit der vorzeitigen Erneuerung und Verdopplung unserer syndizierten Kreditlinie schaffen wir frühzeitig zusätzlichen finanziellen Handlungsspielraum für die weitere Entwicklung des Konzerns.“

Zugleich verweist Neumann auf die Erweiterung des Bankenkreises um internationale Finanzierungspartner. Nach der Anleiheemission im Mai passe Rheinmetall damit seine Finanzierungsstruktur weiter an das erwartete Wachstum an.