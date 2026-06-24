Rheinmetall-Aktie unter Druck: F126-Aus trifft die Börsenfantasie

Die Rheinmetall-Aktie ist am Mittwoch deutlich gefallen. Auslöser ist das offizielle Aus für das Fregattenprojekt F126. Das Bundesministerium der Verteidigung will den Bau von sechs Fregatten dieses Typs nicht weiterverfolgen. Als Gründe gelten Verzögerungen, absehbare Kostensteigerungen und Projektrisiken.

Für Anleger ist der Kursrutsch mehr als eine Tagesbewegung. Er macht sichtbar, wie empfindlich selbst stark gefragte Rüstungsaktien auf politische Entscheidungen, Projektverschiebungen und hohe Erwartungen reagieren können.

Rheinmetall war nicht der ursprüngliche Generalunternehmer des F126-Projekts. Beauftragt war zunächst Damen Schelde Naval Shipbuilding. Rheinmetall rückte aber durch die Übernahme von Naval Vessels Lürssen stärker in den Fokus, weil der Konzern den Marineschiffbau als zusätzliches Geschäftsfeld ausbauen will.

F126-Aus trifft Rheinmetalls Marinepläne

Mit dem Projektende verliert Rheinmetall daher nicht nur eine mögliche Auftragschance. Betroffen ist auch ein Teil der Wachstumsfantasie, die Anleger mit dem Einstieg in den Marineschiffbau verbunden hatten. Analysten bezifferten den erwarteten Auftragswert auf rund 12 Milliarden Euro.

Die langfristigen Treiber für Rüstungsaktien bleiben dennoch bestehen. Europa erhöht seine Verteidigungsfähigkeit, die Bundeswehr hat Modernisierungsbedarf, und geopolitische Spannungen stützen die Nachfrage nach Munition, militärischen Fahrzeugen, Luftverteidigung, Drohnenabwehr und maritimer Sicherheit.

Das Problem liegt weniger in der Nachfrage als in der Umsetzung. Rüstungsprojekte sind politisch, technisch und haushalterisch komplex. Zwischen Ankündigung, Haushaltsfreigabe, Vertrag, Produktion und Auslieferung können Jahre liegen. Kosten steigen, Zeitpläne reißen, Prioritäten ändern sich.

Rüstungsaktien bleiben kein Selbstläufer

Für Anleger bedeutet das: Ein potenzieller Milliardenauftrag ist noch kein sicherer Umsatz. Und sicherer Umsatz ist noch kein sicherer Gewinn. Der Fall F126 zeigt, dass politischer Rückenwind ein Großprojekt nicht vor dem Scheitern schützt.

Rheinmetall reagiert an der Börse besonders empfindlich, weil die Aktie in den vergangenen Jahren stark gestiegen ist. Je mehr Wachstum bereits im Kurs steckt, desto stärker können einzelne Enttäuschungen wirken. Das gilt vor allem dann, wenn ein Projekt als Beleg für eine neue strategische Wachstumsachse verstanden wurde.

Die Investmentstory ist damit nicht zerstört. Rheinmetall bleibt ein zentraler europäischer Rüstungskonzern mit starken Positionen bei Munition, Fahrzeugsystemen und militärischer Ausrüstung. Die Bewertung muss aber stärker zwischen gesicherten Aufträgen, realistischen Chancen und reiner Zukunftsfantasie unterscheiden.

TKMS profitiert von neuer Beschaffungsrichtung

Während Rheinmetall unter Druck geriet, rückte Thyssenkrupp Marine Systems stärker in den Blick. Das Verteidigungsministerium setzt nun auf acht Fregatten des Typs MEKO A-200. Ein entsprechender Vorvertrag war bereits vom Haushaltsausschuss gebilligt worden.

Für den Markt ist die Botschaft klar: Die Gewinner der deutschen Aufrüstung stehen nicht automatisch fest. Innerhalb des Sektors kann es zu Verschiebungen kommen. Mal profitieren Hersteller von Munition und Panzersystemen, mal Marineschiffbauer, mal Anbieter von Elektronik oder Luftverteidigung.

Für Anleger und Berater wird deshalb die Qualität des Auftragsbestands wichtiger. Entscheidend ist nicht allein das potenzielle Marktvolumen. Wichtiger sind belastbare Verträge, realistische Zeitpläne und erreichbare Margen.

Anleger müssen genauer unterscheiden

Eine pauschale Antwort auf die Frage „kaufen, halten oder verkaufen“ gibt es nicht. Für langfristig orientierte Anleger bleibt Rheinmetall ein bedeutender Defence-Wert. Der strukturelle Bedarf an Verteidigungsausgaben spricht weiter für das Geschäftsmodell.

Kurzfristig hat sich das Chance-Risiko-Profil jedoch verschoben. Die Aktie ist anfälliger für Zweifel am Auftragseingang, an der Bewertung und am Wachstumstempo. Wer investiert ist, sollte prüfen, ob die Positionsgröße noch zum eigenen Risikoprofil passt. Wer neu einsteigen will, sollte den Kursrückgang nicht automatisch als Kaufchance werten.

Wichtig sind nun drei Punkte: wie stark das F126-Aus den erwarteten Auftragseingang belastet, wie realistisch die mittelfristigen Wachstumsziele sind und wie viel Zukunftsfantasie nach dem Kursrutsch noch in der Bewertung steckt.