„Private Markets“ nennen die meisten Anbieter der vielen neuen European Long Term Investment Funds (ELTIFs) ihr Zielsegment. Das umfasst hauptsächlich Sachwertanlagen wie Immobilien, Erneuerbare-Energie-Projekte, Infrastruktur oder Private Equity. Doch „Private Markets“ geht darüber hinaus. Dazu gehört insbesondere auch Private Debt, also die Vergabe von Krediten durch den Fonds. Daneben sind für ELTIFs auch liquide Anlagen wie Aktien oder andere Wertpapiere zulässig. ELTIF ist also nicht gleich ELTIF.

So stellt sich im Einzelfall die Frage nach dem Charakter des Fonds: Sachwert- oder Kapitalmarktanlage? Nicht wenige der neuen ELTIFs, vielfach von internationalen Investmentmanagern, können ohne eine bestimmte angestrebte Gewichtung in diverse Assetklassen und Länder investieren. Das muss nicht schlecht sein, erschwert aber die Zuordnung.

Andere ELTIFs, vor allem aus den Reihen der bisherigen Anbieter alternativer Investmentfonds (AIF), sind wesentlich fokussierter und investieren nach einer eng definierten Strategie in eine bestimmte Assetklasse oder ein ganz spezielles Marktsegment, in dem der Fondsmanager idealerweise Experte ist. Sie sind damit viel näher am Sachwert. Also: Wer über einen ELTIF eine Sachwertanlage sucht, muss darauf achten, dass tatsächlich eine Sachwertanlage drin ist.

