Service-KVG Hansainvest erweitert Geschäftsführung

Andreas Heibrock kündigt Abschied von Patrizia Grundinvest an

Die Patrizia Grundinvest, Fondstochter des Immobilienkonzerns Patrizia, bekommt eine neue Geschäftsführung. Beide bisherigen Geschäftsführer kündigen ihren Abschied an, in einem Fall schon bald, in dem anderen zum Ende des Jahres.