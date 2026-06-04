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SpaceX Rekord-Börsengang: Das plant Elon Musk

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
SpaceX-Gebäude
Foto: stock.adobe.com/L.I. Drone Shots
SpaceX: Größtes IPO aller Zeiten?

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX will bei ihrem Rekord-Börsengang rund 75 Milliarden US-Dollar einnehmen. Musks Vermögen dürfte damit - zumindest auf dem Papier - die Marke von einer Billion Dollar überschreiten. Der reichste Mensch der Welt hat ambitionierte Ziele.

Mit einem Ausgabepreis von 135 Dollar strebt das verlustreiche Unternehmen aus dem Stand eine Gesamtbewertung von nahezu 1,8 Billionen Dollar an. Der Multimilliardär wird mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 80 Prozent auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über SpaceX behalten. Basis dafür sind Aktien mit mehr Stimmrechten.

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Den Investoren wird die SpaceX-Aktie als große Wette auf die Innovationskraft Musks verkauft – ähnlich wie auch bei dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer Tesla. Musk spricht von Flügen zum Mars, einer Stadt auf dem Mond und KI-Rechenzentren im All.

Erster Mensch mit Billionenvermögen

Musks Kapitalanteil an SpaceX wird zum Ausgabepreis rund 866,5 Milliarden Dollar wert sein. Er hält auch Tesla-Aktien im Wert von etwa 350 Milliarden Dollar. Musk wäre damit der erste Mensch mit einem Billionen-Vermögen. Da sein Reichtum fast ausschließlich aus Aktien besteht, ist es allerdings mehr ein theoretischer Wert, den Musk nicht ohne Weiteres flüssig machen könnte.

Anders als bei vielen anderen Börsengängen legte SpaceX den Ausgabepreis selbst fest. Üblicherweise nennen Unternehmen zunächst eine Spanne – und ermitteln den Preis dann basierend auf dem Interesse der Investoren.

Die Rekord-Ambitionen beim SpaceX-Börsengang kommen nicht überraschend. Die Zahlen aus dem aktualisierten Börsenprospekt entsprechen den Eckpunkten, die zuvor in Medienberichten genannt wurden. Beim bisher größten Börsengang nahm die saudi-arabische Ölfirma Aramco im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar ein.

Zuletzt hohe Verluste bei SpaceX

Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen in einem krassen Kontrast zu dem angestrebten Börsenwert – die Anleger sollen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge zahlen. So gab es im vergangenen Jahr rote Zahlen von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar (gut 16 Milliarden Euro). Ein Grund für das Minus sind die hohen Kosten für die Entwicklung der großen Rakete Starship. Der zentrale Geldbringer von SpaceX ist der Satelliteninternet-Dienst Starlink.

Mit der angestrebten Bewertung würde SpaceX zum Beispiel mehr auf die Börsenwaage bringen als der Facebook-Konzern Meta, der auf rund 1,6 Billionen Dollar Börsenwert kommt. Meta machte allerdings allein im vergangenen Quartal rund 26,8 Milliarden Dollar Gewinn bei gut 56 Milliarden Dollar Umsatz.

SpaceX spielt mit seinen Raketen eine Schlüsselrolle für das amerikanische Raumfahrtprogramm. Musk brachte in SpaceX auch seine KI-Firma xAI samt der Online-Plattform X ein. Der Konzern wurde bei dieser Fusion laut Medienberichten insgesamt mit 1,25 Billionen Dollar bewertet. Seit einiger Zeit gibt es Spekulationen, Musk könnte mit der Zeit auch einen Zusammenschluss von SpaceX und Tesla anstreben. (dpa-AFX)

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