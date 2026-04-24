Stagflation, Ölpreis, Bitcoin: Wird die Kryptowährung zum Krisenpuffer?

Öl über 103 Dollar, fragile Aktienmärkte und steigender Inflationsdruck formen das makroökonomische Umfeld neu. Angesichts wachsender Stagflationsrisiken entwickelt sich Bitcoin zunehmend zu einem unwahrscheinlichen Absicherungsinstrument — getrieben von starken institutionellen Zuflüssen statt spekulativer Überhitzung. Doch unter der Oberfläche bleibt die Rally anfällig für Verschiebungen in der Liquidität und der globalen Risikobereitschaft.

Ölschock wird strukturell

Die Ölmärkte haben ein neues Regime erreicht. Mit Brent-Rohöl über 103 Dollar ist das Risiko einer anhaltenden Störung der Straße von Hormus nicht länger nur eine geopolitische Risikoprämie — es beginnt, wie ein struktureller Angebotsschock auszusehen. Die Lagererwartungen verschärfen sich selbst unter optimistischen Annahmen, was den bullischen Ausblick für die Rohölpreise weiter stützt. Dieser Energieschock sickert bereits in die Realwirtschaft durch: Airlines stehen unter Druck, Unternehmen melden Verzögerungen, und die jüngste PMI-Stärke spiegelt wahrscheinlich eher das Vorziehen von Lagerbeständen wider als echtes Nachfragewachstum — was auf reale Abwärtsrisiken hindeutet, sobald dieser Effekt nachlässt.

Aktienrally auf fragilen Fundamenten

Die Aktienmärkte verdecken eine wachsende Fragilität unter der Oberfläche. Die jüngsten Kursgewinne wurden von einer kleinen Gruppe von Mega-Cap-Titeln getragen, während die breite Marktbeteiligung nachlässt und die Konzentration in KI-bezogenen Aktien extreme Niveaus erreicht — was Indizes, insbesondere Small Caps, anfällig für jede Rotation oder Neubewertung in einem mittlerweile überfüllten Trade macht. Aktienrückkaufprogramme großer Unternehmen bieten weiterhin eine gewisse strukturelle Unterstützung, doch die zugrunde liegende Qualität der Unternehmensgewinne und die Beteiligungssignale schwächen sich ab.

Stagflationsrisiken kehren zurück

Das makroökonomische Umfeld ist zunehmend stagflationär: steigende Renditen, ein stärkerer Dollar und nachlassendes Wachstum — insbesondere in Europa, wo der Dienstleistungssektor zurückgeht, während der Preisdruck erneut anzieht. KI-bezogene Kapitalausgaben bleiben ein Stabilitätsanker, doch breitere Unternehmenssignale deuten auf eine ungleichmäßige Nachfrage und steigende Kostendrücke quer durch die Wirtschaft hin — insgesamt navigieren die Märkte in einem Umfeld aus knappem Angebot, einem sich verschlechternden Wachstumsausblick und erhöhter geopolitischer Unsicherheit, eine schwierige Kombination.

Bitcoin: Starke Zuflüsse, schwache Basis

Bitcoins jüngste Outperformance passt in dieses makroökonomische Bild: Bitcoin wird zunehmend als Absicherung gegen Inflation und geopolitischen Stress gehandelt — und nicht mehr als reines Risikoasset — wobei starke ETF-Zuflüsse auf eine anhaltende institutionelle Nachfrage von Investoren hindeuten, die Alternativen zur Fiat-Währungsexposition suchen.

Die anhaltend negative Basis — das heißt, Futures-Preise notieren unter dem Spotpreis — deutet jedoch darauf hin, dass diese Rally eher durch direktes Kaufen als durch Hebelspekulation angetrieben wird. Die Finanzierungsbedingungen bleiben angespannt und die Arbitrage-Aktivität ist eingeschränkt. Dies macht die Bewegung strukturell gesünder als eine hebelgetriebene Rally, aber auch anfälliger für eine Umkehr der Zuflüsse. Bitcoin bleibt gegenüber Verschiebungen in der Liquidität und der allgemeinen Risikobereitschaft exponiert — auch wenn seine Rolle als makroökonomischer Absicherungswert weiter an Stärke gewinnt.

Autor Marc des Ligneris ist Senior Portfolio Manager bei CoinShares.

