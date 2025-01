Stephan Kuntner wird Executive Director China Global Solutions Europe bei Aon

Aon setzt konsequent auf den Wachstumsmarkt China. Mit der Ernennung von Dr. Stephan Kuntner zum Executive Director China Global Solutions Europe baut das Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Bereich Risikomanagement, Versicherungsmakler, Altersversorgung, Vergütung und Gesundheit die Betreuung chinesischer Kunden in Deutschland und Europa weiter aus.

Kuntner ist promovierter Jurist und verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung im internationalen Geschäft mit Schwerpunkt China. Zuletzt war er in Hamburg als Prokurist bei der Funk Gruppe tätig. Hier leitete er die China Division und war maßgeblich an der Entwicklung sowie Umsetzung komplexer Geschäftsstrategien beteiligt. Zuvor lebte und arbeitete er über vier Jahre in Shanghai und Beijing und studierte die chinesische Sprache in Nanjing.

Neuzugang mit wertvoller Expertise

„Stephan Kuntner ist nicht nur ein exzellenter Kenner des riesigen Zukunftsmarktes China. Er bringt in seine neue Rolle bei Aon auch seine umfangreiche Erfahrung im Bereich Versicherungs- und Risikomanagement ein“, freut sich Kai-Frank Büchter, CEO von Aon Deutschland, auf die Zusammenarbeit mit dem ausgewiesenen China-Experten.

Kuntner und sein Team sollen bei Aon eng mit den globalen Kollegen zusammenarbeiten, um das Unternehmen als führenden Partner für chinesische Kunden in Deutschland und Europa zu positionieren.

Vorgänger Jan Körner bleibt COO

Kuntner löst in dieser neuen Position seinen Vorgänger Jan Körner ab, der in den vergangenen fünf Jahren als Head of China Global Solutions Germany den erfolgreichen Aufbau der Aktivitäten verantwortete. Körner konzentriert sich künftig vollständig auf seine Aufgaben als COO bei Aon Deutschland. Mit diesem Wechsel unterstreicht das Unternehmen sein Engagement für den chinesischen Markt und die weitere Internationalisierung der Geschäftsbereiche.