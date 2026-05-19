Talanx: Kommunikationschef Andreas Krosta verlässt den Konzern nach 13 Jahren

Andreas Krosta, seit 2013 Leiter Group Communications bei der Talanx Gruppe, verlässt das Unternehmen zum 31. August 2026. Er wechselt in eine Führungsposition außerhalb der Versicherungsbranche. Damit endet eine mehr als 13-jährige Tätigkeit beim hannoverschen Versicherungskonzern.

Krosta verantwortete in seiner Funktion die interne und externe Kommunikation des Konzerns, einschließlich Social Media und Eventmanagement. Gemeinsam mit dem Bereich People & Culture begleitete er die kulturelle Transformation der Gruppe und kommunizierte internationale Akquisitionen, Restrukturierungen sowie Personalveränderungen auf Vorstandsebene.

Talanx-CEO Torsten Leue betont in einer Stellungnahme die Bedeutung Krostas für den Konzern: „Ich bedauere die Entscheidung von Andreas Krosta sehr. Mit seiner hohen Kompetenz war er uns ein äußerst geschätzter Sparringpartner sowie ein umsichtiger und vorausschauender Impulsgeber. Im Namen des gesamten Vorstands danke ich Andreas Krosta für seine hervorragende Arbeit und wünsche ihm beruflich und privat nur das Beste.“

Doppelrolle für Dr. Martin Weldi ab August 2026

Zum 1. August 2026 übernimmt Dr. Martin Weldi die Leitung der Group Communications – zusätzlich zu seiner bisherigen Funktion als Leiter Group Corporate Development. In dieser Rolle verantwortet er seit 2018 die Bereiche Group Strategy, Group Sustainability sowie Investor Relations und Mergers & Acquisitions. Eine personelle Trennung der Funktionen ist damit vorerst nicht vorgesehen.

Parallel dazu übernimmt Bernd Sablowsky die externe Kommunikation der Talanx AG, ebenfalls ergänzend zu seinen bestehenden Aufgaben. Sablowsky leitet seit August 2021 die weltweite Kapitalmarktkommunikation und seit 2018 das Team Mergers & Acquisitions innerhalb von Group Corporate Development.

Leue äußert sich positiv zur neuen Aufstellung: „Herr Dr. Weldi und Herr Sablowsky leisten bereits seit Jahren hervorragende Arbeit für die Talanx Gruppe. Beiden wünsche ich für ihre zusätzlichen Aufgaben viel Erfolg und ich freue mich sehr auf die weitere sehr gute Zusammenarbeit.“

Krosta begleitet den Übergang bis zum Ausscheiden

Krosta selbst blickt versöhnlich auf seine Zeit bei Talanx zurück: „Ich danke meinem Team, meinen Kolleginnen und Kollegen sowie dem Vorstand für die vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit. 22 Jahre in der Versicherungsbranche und 13 Jahre bei der Talanx Gruppe sind eine lange und großartige Zeit, in der ich sehr viel gelernt habe. Dafür bin ich außerordentlich dankbar. Nun kommt etwas völlig Neues: Ich freue mich auf eine neue Führungsaufgabe außerhalb der Gruppe in einem Unternehmen einer anderen Branche. Dies gibt mir die Gelegenheit, weiter zu lernen und zu wachsen.“ Bis zu seinem Ausscheiden Ende August wird Krosta den Übergang aktiv begleiten und unterstützen.