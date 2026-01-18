Treue Mieter und starke Standorte als Erfolgsfaktoren

Für den Erfolg von Immobilien sind stabile Mietverhältnisse und Mieter, die sich mit ihren Standorten identifizieren, das A und O. Vor allem bei gewerblichen Objekten gilt: Eine über viele Jahre ausgeprägte Mieterbindung spricht für eine attraktive Lage sowie dafür, dass das Nutzungskonzept der Immobilie optimal zu dem jeweiligen Mieter passt.

Auf die beiden Anlageobjekte des von Dr. Peters konzipierten Nahversorgungsfonds „Immobilienportfolio Deutschland II“ treffen all diese Punkte zu. Da es sich zudem bei allen Ankermietern in den zwei Anlageobjekten um wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen handelt, mit besonders guter Bonität, sind elementare Voraussetzungen für ein langfristig erfolgreiches Immobilieninvestment erfüllt.

Erste Akquisition in Beckum

Das zuerst für den Fonds erworbenen Nahversorgungszentrum im nordrhein-westfälischen Beckum weist durch die beiden Hauptmieter ALDI Nord und REWE einen klaren Schwerpunkt im Bereich Lebensmitteleinzelhandel auf. Komplettiert wird dieses Duo von der tedox KG, einem Einzelhandelsunternehmen im Baumarktbereich. Zusammengenommen bringen diese drei Unternehmen rund 95 % der Jahresnettokaltmiete des Nahversorgungszentrum in Beckum bei.

Alle drei Unternehmen sind seit vielen Jahren fest am Standort etabliert und haben bereits in der Vergangenheit vertraglich vereinbarte Verlängerungsoptionen ausgeübt oder gleich ihre Mietverträge verlängert. ALDI Nord und tedox zuletzt 2022 um weitere zehn Jahre – ein starkes Signal für Investoren.

Zweites Anlageobjekt in Rathenow

Auch das zweite für den Fonds erworbene Nahversorgungszentrum im brandenburgischen Rathenow punktet mit jahrzehntelanger Beständigkeit. Hier sind es der Lebensmitteleinzelhändler Kaufland sowie die Baumarkthandelskette OBI, die das Gros der Mieteinnahmen stellen.

Beide Unternehmen sind seit 1991 vor Ort und könnten laut Verträgen noch bis 2037 bzw. 2050 bleiben. Ihre umfangreichen Investitionen in Technik und Brandschutz unterstreichen die langfristige Standorttreue und steigern zugleich die Qualität und Attraktivität des Nahversorgungszentrums – ein Gewinn für Mieter, Kunden und Investoren gleichermaßen.

Risikomischung bereits erreicht

Durch den Ankauf der beiden Nahversorgungszentren in Beckum und Rathenow hat der von Dr. Peters konzipierten Nahversorgungsfonds „Immobilienportfolio Deutschland II“ seine regulatorisch notwendige Risikomischung bereits erreicht. Damit steht für alle Anleger ein attraktives Nahversorgungsportfolio zur Investition bereit – mit einer jährlichen Auszahlung von 4,75 % sowie einem Gesamtmittelrückfluss von 171 %.