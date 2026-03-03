Neuer Geschäftsführer René Husfeldt: DAVE ordnet Strukturen neu

Der Deutsche Anlage-Immobilien Verbund (DAVE) hat seine Rechtsform geändert und firmiert künftig als GmbH & Co. KG. Gleichzeitig übernimmt René Husfeldt die Geschäftsführung. Er ist Geschäftsführer der Haus & Grund Immobilien GmbH Kiel, einem Partnerunternehmen des Verbunds. Die Führungsposition soll künftig rotierend besetzt werden. Sitz der Gesellschaft ist Kiel.

Mit der neuen Struktur will DAVE die organisatorische Basis für weiteres Wachstum legen und die Zusammenarbeit im Netzwerk verbindlicher regeln. Das 2003 gegründete Bündnis startete mit sieben Partnern und vereint heute zwölf Immobiliendienstleistungsunternehmen, davon elf inhabergeführte. Rund 600 Experten arbeiten an 40 Standorten in Deutschland und Österreich.

Husfeldt beschreibt die Zielsetzung so: „Wir professionalisieren unsere Gesellschaft, um unsere Stärken gezielt zu konzentrieren und mit mehr Durchschlagskraft am Markt aufzutreten. Es geht um Fokus, Energie und Umsetzungskraft – kurz: Power.“

Strategietreffen vor der Mipim

Unmittelbar vor der Mipim treffen sich die Gesellschafter zu einem Strategiemeeting in Nizza. Zeitpunkt und Ort sind bewusst gewählt. „Profis kommen vor der Messe zusammen, um gemeinsame Linien abzustimmen, Positionen zu schärfen und klare Ziele für die kommenden Monate zu definieren“, so Husfeldt.

Inhaltlich stehen Fragen im Vordergrund, die viele Marktteilnehmer derzeit beschäftigen: Wie lassen sich Immobilien unter veränderten Rahmenbedingungen veräußern, weiterentwickeln oder neu positionieren? Welche Konzepte machen Bestandsgebäude energetisch und wirtschaftlich zukunftsfähig? Und wie können Bauträger sowie Kommunen Projekte trotz komplexer Vorgaben realisieren?

Husfeldt formuliert die Herausforderung deutlich: „In Deutschland haben wir derzeit viele Baustellen – im übertragenen wie im wörtlichen Sinn. Damit wir vom Reden ins Doing kommen, braucht es Klarheit, Kapital und verlässliche Strukturen.“

Zugang zu Kapital und Investoren

DAVE versteht sich in diesem Umfeld als Plattform, die regionale Marktkenntnis mit überregionaler Reichweite verbindet. Ziel ist es, Investorenkontakte auszubauen, Kapitalquellen zu erschließen und konkrete Transaktionen vorzubereiten.

Ein Schwerpunkt liegt dabei auf alternativen Finanzierungslösungen, die in einem anspruchsvollen Marktumfeld tragfähig sind. Die Mipim steht für den Verbund im Zeichen der Stabilisierung. Den dort entstehenden Impuls will DAVE nach eigener Darstellung aufnehmen und bis zur Expo Real weiterentwickeln.

Die Partner vertreten Unternehmen, Institutionen, Erbengemeinschaften und Privatpersonen sowohl auf Käufer- als auch auf Verkäuferseite. Zum Leistungsspektrum zählen An- und Verkäufe, Marktanalysen, Objektbewertungen, Bestandsverwaltung und Portfolio-Optimierung.