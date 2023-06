Verifort Capital verkauft ehemaliges Galeria-Kaufhof-Gebäude in Cottbus

Nur wenige Wochen, nachdem Galeria Kaufhof Ende März 2023 den Mietvertrag für die Filiale in der Cottbuser August-Bebel-Straße 2 gekündigt und Verifort Capital als Eigentümer der Immobilie mit dem Dortmunder Modehaus „Aachener“ schnell einen Nachmieter für einen Großteil der Flächen gefunden hatte, hat sich Verifort Capital mit der Stadt Cottbus über den Verkauf des gesamten Kaufhauses geeinigt. Der Vertrag wurde am 17. Mai 2023 notariell beurkundet, teilt das Unternehmen mit.

„Damit haben wir es geschafft, innerhalb von nur zwei Monaten nach der Kündigung sowohl einen neuen langfristigen Mieter zu finden als auch den Verkauf der Immobilie an die Stadt Cottbus in die Wege zu leiten und umzusetzen und damit in Rekordzeit ein Anschlusskonzept für eines der schließenden Galeria-Kaufhof-Häuser zu schaffen, von dem alle Seiten profitieren“, erklärt Frank M. Huber, CEO von Verifort Capital.

„Als klar war, dass Galeria Kaufhof den Standort verlassen wird, war uns wichtig, gemeinsam mit der Stadt Cottbus eine Lösung für die zukünftige Nutzung zu finden“, ergänzt Thomas Heidelberger, COO von Verifort Capital. „Die schnelle Einigung sowohl mit den neuen Mietern als auch mit der Stadt zeigt die gute Zusammenarbeit und verdeutlicht, wie attraktiv die Flächen in der Cottbuser Innenstadt sowohl für den Einzelhandel, aber auch für eine mögliche kommunale und städtische Nutzung sind.“

Oberbürgermeister: „Nehmen ein Stück Zukunft in die eigenen Hände“

Die Stadt plant, in dem Gebäude weite Teile des Bürgerservices anzusiedeln, die Stadt- und Regionalbibliothek einzurichten und Kellerräume für das Stadtarchiv zu nutzen. Oberbürgermeister Tobias Schick: „Wir nehmen ein Stück Zukunft unserer Stadt in die eigenen Hände. Jetzt hat das Gebäude nicht nur eine stolze Vergangenheit, sondern eine gute Zukunft mit modernen und nachhaltigen Nutzungen. Wir können uns freuen, so schnell eine Lösung in gemeinsamem Interesse und auf wirtschaftlicher Basis gefunden zu haben.“

Galeria Kaufhof hatte im Zusammenhang mit ihrer Insolvenz im März 2023 angekündigt, 47 ihrer deutschlandweit 129 Filialen zu schließen. Betroffen ist hiervon unter anderem auch der Standort in der Cottbuser Innenstadt, dessen Mietvertrag die Kaufhauskette zum 30. Juni 2023 gekündigt hat. Als Eigentümer der Immobilie konnte Verifort Capital daraufhin bereits Ende März das Dortmunder Modeunternehmen „Aachener“ als Neumieter mit einem zehnjährigen Vertrag für etwa 12.000 der über 20.000 Quadratmeter Nutzungsfläche gewinnen. Die Stadt Cottbus habe bereits angekündigt, den neuen Mietvertrag mit dem Modehaus zu übernehmen. „Aachener“ plant deutschlandweit insgesamt bis zu 25 von der Schließung betroffene Galeria-Kaufhaus-Filialen weiterzuführen.