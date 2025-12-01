Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Verivox und Maxpool bündeln Kräfte

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Kevin Jürgens, Vertriebsvorstand der Phönix Maxpool Gruppe, und Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH (v.l.)
Foto: Maxpool
Kevin Jürgens, Vertriebsvorstand der Phönix Maxpool Gruppe, und Verivox-Geschäftsführer Aljoscha Ziller (v.l.)

Verivox und Maxpool haben eine strategische Kooperation geschlossen, um Prozesse in der Altersvorsorge und Biometrie zu vereinfachen und digital zu vernetzen.

Das Vergleichsportal Verivox und der Hamburger Maklerpool Maxpool haben eine strategische Partnerschaft vereinbart, die auf eine effizientere Abwicklung von Altersvorsorge- und Biometrieprodukten abzielt. Im Fokus stehen Renten-, Berufs­­unfähigkeits-, Risiko- und Grundfähigkeitsversicherungen, deren Prozesse künftig stärker automatisiert und digital vernetzt werden sollen. Beide Unternehmen wollen damit Synergien nutzen und ihre technischen Abläufe vereinfachen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Maxpool stellt Verivox für die Zusammenarbeit seine bestehenden digitalen Strukturen und Prozessketten zur Verfügung. Das Unternehmen sieht darin die Chance, seine Reichweite auszubauen und sich als technischer Partner für Plattformen und Vergleichsdienste weiter zu profilieren. Verivox wiederum plant, seine Beratungseinheiten durch den Zugriff auf die digitale Infrastruktur von Maxpool schneller und einheitlicher zu unterstützen.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/verivox-und-maxpool-buendeln-kraefte-707225/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.