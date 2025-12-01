Verivox und Maxpool bündeln Kräfte

Das Vergleichsportal Verivox und der Hamburger Maklerpool Maxpool haben eine strategische Partnerschaft vereinbart, die auf eine effizientere Abwicklung von Altersvorsorge- und Biometrieprodukten abzielt. Im Fokus stehen Renten-, Berufs­­unfähigkeits-, Risiko- und Grundfähigkeitsversicherungen, deren Prozesse künftig stärker automatisiert und digital vernetzt werden sollen. Beide Unternehmen wollen damit Synergien nutzen und ihre technischen Abläufe vereinfachen.

Maxpool stellt Verivox für die Zusammenarbeit seine bestehenden digitalen Strukturen und Prozessketten zur Verfügung. Das Unternehmen sieht darin die Chance, seine Reichweite auszubauen und sich als technischer Partner für Plattformen und Vergleichsdienste weiter zu profilieren. Verivox wiederum plant, seine Beratungseinheiten durch den Zugriff auf die digitale Infrastruktur von Maxpool schneller und einheitlicher zu unterstützen.