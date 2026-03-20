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Votum erweitert Netzwerk um fünf neue Mitglieder

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Martin Klein, Votum
Foto: Votum
Votum-Chef Martin Klein

Der Votum Verband nimmt fünf weitere Unternehmen auf und verbreitert damit seine Basis in Beratung, Versicherung und Asset Management. Der Schritt unterstreicht den Anspruch, Marktfragen fachlich breiter und näher an der Praxis zu begleiten.

Der Votum Verband hat mit der Ascendia Gruppe, Alte Oldenburger, DWS, Oddo BHF und MLP fünf neue Mitglieder aufgenommen. Nach Angaben des Verbands gewinnt das Netzwerk damit zusätzliche Kompetenzen in den Bereichen Beratung und Vertrieb, Versicherung, Kapitalmarkt und Asset Management.

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Mit dem Beitritt will der Verband seine fachliche Breite weiter ausbauen. „Mit den neuen Mitgliedsunternehmen begrüßen wir weitere profilierte Akteure aus unterschiedlichen Bereichen des gesamten Finanzdienstleistungsmarktes im Verband. Sie erweitern unser Netzwerk um zusätzliche Perspektiven aus der ganzheitlichen Beratung, der Versicherungswirtschaft sowie dem institutionellen Kapitalmarktumfeld. Damit stärken sie den fachlichen Austausch innerhalb des Verbandes und tragen dazu bei, unsere Positionen gegenüber Politik und Aufsicht weiterhin praxisnah und ausgewogen zu vertreten“, so Martin Klein, geschäftsführender Votum-Vorstand.

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