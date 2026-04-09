Warum Kupfer 2026 zum strategischen Rohstoff wird

Der globale Wettlauf um kritische Rohstoffe gewinnt zunehmend an Dynamik. Europa gilt dabei als weitgehend rohstoffarm und abhängig von Importen. Doch selbst in Deutschland wird ganz aktuell eine Renaissance des Bergbaus zumindest diskutiert: In Hessen prüfen Unternehmen aktuell die Wiederaufnahme historischer Kupferförderprojekte, begünstigt durch steigende Preise und die strategische Bedeutung des Metalls für Industrie und Energiewende.

Diese Entwicklung spiegelt einen übergeordneten Trend wider. Kupfer rückt weltweit stärker in den Fokus von Politik, Industrie und Kapitalmärkten – getrieben durch Elektrifizierung, steigenden Energiebedarf und den rasanten technologischen Fortschritt. Gleichzeitig zeigt sich jedoch, dass kurzfristige makroökonomische und geopolitische Faktoren die Preisentwicklung zunehmend beeinflussen und für Volatilität in einem ansonsten bullischen langfristigen Ausblick sorgen.

Nachfrageboom durch Elektrifizierung und Künstliche Intelligenz

Die Weltwirtschaft befindet sich in einem strukturellen Übergang hin zur Elektrifizierung – und Kupfer spielt dabei eine zentrale Rolle. Das Metall ist unverzichtbar für erneuerbare Energiesysteme, Stromnetze und Elektrofahrzeuge. Die Nachfrage dürfte in den kommenden Jahrzehnten deutlich steigen, gestützt durch den Ausbau der Energieinfrastruktur und wachsende Anforderungen an Versorgungssicherheit. Gleichzeitig entwickelt sich Künstliche Intelligenz (KI) zu einem zusätzlichen Nachfragetreiber: Rechenzentren benötigen erhebliche Mengen Kupfer für Stromverteilung und Kühlsysteme.

In der Summe verändern diese Kräfte die Rolle von Kupfer grundlegend. Das Metall entwickelt sich von einem klassischen zyklischen Industriemetall hin zu einem strategischen Rohstoff im Zentrum eines neuen „Zeitalters der Elektrifizierung“.

Angebotsengpässe verschärfen das Marktumfeld

Während die Nachfrage steigt, bleibt das Angebot begrenzt. Die Kupferindustrie steht vor strukturellen Herausforderungen: sinkende Erzgehalte, steigende Investitionskosten und ein Mangel an neuen großen Lagerstätten. Hinzu kommen extrem lange Entwicklungszeiten für neue Projekte, die sich häufig über nahezu zwei Jahrzehnte erstrecken. Dadurch ist die Branche nur eingeschränkt in der Lage, kurzfristig auf steigende Nachfrage zu reagieren. Zusätzliche Produktionsstörungen in wichtigen Förderregionen haben die Situation weiter verschärft. Prognosen zufolge könnte der Markt für raffiniertes Kupfer bereits 2026 in ein spürbares Defizit übergehen, was den Preisdruck strukturell erhöht.

Die Marktverengung spiegelt sich bereits in der Preisentwicklung wider: Anfang 2026 erreichte Kupfer ein Rekordniveau von rund 14.500 US-Dollar pro Tonne. Diese Entwicklung ist weniger als kurzfristiger Preissprung zu verstehen, sondern vielmehr als Ausdruck veränderter Markterwartungen mit steigenden Wahrscheinlichkeiten für langfristig höhere Preisniveaus. Auch wenn es kurzfristig zu temporären Überangeboten oder Preisrückgängen kommen kann, bleibt das strukturelle Bild intakt. Das Angebotswachstum hält nicht Schritt mit der Nachfrage, wodurch sich das Ungleichgewicht im weiteren Verlauf des Jahrzehnts voraussichtlich verstärken wird.

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Langfristige Projektionen deuten auf deutlich höhere Preise bis Mitte der 2030er-Jahre hin, getragen von zunehmenden Defiziten. Vor diesem Hintergrund wird Kupfer zunehmend als strategisches Asset wahrgenommen – mit zentraler Bedeutung für Elektrifizierung, Energiesicherheit und technologische Innovation.

Kupfer reagiert sensibel auf makroökonomische Signale

Trotz des positiven langfristigen Umfelds wird die kurzfristige Preisentwicklung zunehmend von makroökonomischen Faktoren geprägt. Insbesondere die steigenden Spannungen im Nahen Osten und der anhaltende Krieg im Iran haben den Ölpreis (Brent) auf über 100 US-Dollar pro Barrel steigen lassen und damit Inflationsdruck auf die globalen Märkte ausgeübt. Gleichzeitig dämpfte US-Präsident Donald Trump die Erwartungen auf eine mögliche diplomatische Deeskalation, was die Unsicherheit zusätzlich erhöhte und eine riskantere Marktphase verstärkte.

Steigende Ölpreise wirken sich über mehrere Kanäle negativ auf Kupfer aus: Sie erhöhen Produktions- und Transportkosten, verstärken Inflationssorgen und belasten die Wachstumserwartungen – Faktoren, die die industrielle Nachfrage kurzfristig abschwächen können. Die jüngste Marktbewegung zeigt eine klare Wechselwirkung zwischen Öl- und Kupferpreisen. Während Rohöl im März deutlich zulegte, geriet Kupfer trotz starker Fundamentaldaten unter Druck und verlor an Aufwärtsdynamik.

Die Preisentwicklung verdeutlicht, wie stark Kupfer aktuell von Stimmungsänderungen beeinflusst wird. Hoffnungen auf eine Entspannung im Iran-Konflikt führten zeitweise zu Kursanstiegen, unterstützt durch steigende Aktienmärkte und eine verbesserte Risikobereitschaft. Umgekehrt lösten neue Unsicherheiten und steigende Ölpreise Rückgänge aus. Zusätzliche Faktoren wie ein stärkerer US-Dollar und Schwankungen bei chinesischen Lagerbeständen verstärken die Komplexität. Kurzfristig wird Kupfer damit zunehmend wie ein makroökonomischer Vermögenswert gehandelt.

Diese Dynamik zeigt sich auch in der Korrelation zu anderen Märkten: Kupfer bewegt sich häufig im Einklang mit Aktien und Wachstumserwartungen, während steigende Ölpreise tendenziell restriktivere Finanzierungsbedingungen und schwächere Nachfrage signalisieren. Daraus ergibt sich ein kurzfristiges Spannungsfeld, in dem der Preis unter Druck geraten kann, obwohl die grundlegenden Aussichten positiv bleiben.

Struktureller Bullenmarkt trifft auf kurzfristige Unsicherheit

Der Kupfermarkt im Jahr 2026 wird von zwei gegenläufigen Kräften geprägt. Auf der einen Seite steht ein überzeugender langfristiger Investmentcase, getragen von Elektrifizierung, KI und strukturellen Angebotsengpässen. Auf der anderen Seite sorgt ein komplexes makroökonomisches Umfeld mit steigenden Ölpreisen und geopolitischen Spannungen für kurzfristige Volatilität. Die jüngsten Preisrückgänge stellen dabei keine grundsätzliche Infragestellung des positiven Langfristtrends dar, sondern unterstreichen vielmehr die wachsende Bedeutung makroökonomischer Faktoren für die kurzfristige Preisbildung.

Insgesamt bleibt Kupfer ein strategisches Investmentthema mit langfristigem Potenzial. Kurzfristig erfordert das Marktumfeld jedoch eine erhöhte Sensibilität für geopolitische Risiken, Inflationsdynamiken und sich verändernde Wachstumserwartungen.

Autorin Violeta Todorova ist Senior Analyst bei Leverage Shares und Income Shares.