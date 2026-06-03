Merz plant Milliarden-Kürzung beim Rentenzuschuss – drohen höhere Beiträge?

Im Haushaltsentwurf für 2027 plant die Bundesregierung, den Bundeszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung um rund vier bis fünf Milliarden Euro zu kürzen. Der Bundeszuschuss ist das zentrale Instrument, mit dem der Staat gesamtgesellschaftliche Aufgaben der Rentenversicherung mitfinanziert – etwa Kindererziehungszeiten oder versicherungsfremde Leistungen. Zuletzt lag er bei über 100 Milliarden Euro jährlich und machte damit gut ein Drittel der gesamten Steuereinnahmen des Bundes aus.

Hintergrund ist der Konsolidierungsdruck auf den Bundeshaushalt. Die Schuldenbremse zwingt die Koalition zu schmerzhaften Einsparungen – und die Sozialversicherungen stehen dabei zunehmend im Fokus.

Die Folgen für Beitragszahler sind absehbar: Nach Einschätzung von Franz Ruland, dem früheren Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Rentenversicherungsträger, würde eine Kürzung um vier Milliarden Euro den Beitragssatz um rund 0,2 Prozentpunkte in die Höhe treiben, sofern die Lücke nicht aus Rücklagen gedeckt werden kann.

Beitragssatz unter Druck

Dabei steigt der Beitragssatz ohnehin bereits: Von derzeit 18,6 Prozent klettert er 2026 auf 18,8 Prozent – Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich die Last je zur Hälfte. Weitere Kürzungen beim Bundeszuschuss könnten den Beitragssatz mittelfristig weiter erhöhen; Experten schließen langfristig Werte von über 20 Prozent nicht aus. Für Millionen Beschäftigte bedeutet das spürbar weniger Netto vom Brutto.

Besonders brisant ist der politische Widerspruch: Die Koalition hatte im Zusammenhang mit der Festschreibung des Rentenniveaus bei 48 Prozent sowie der geplanten Mütterrente III ursprünglich höhere Bundeszuschüsse in Aussicht gestellt. Nun dreht die Regierung die Richtung um – ein Kurswechsel, den Sozialverbände und die Opposition scharf kritisieren.

Die SPD spricht von der „größten Rentenkürzung der Bundesrepublik“ und wirft der Merz-Regierung vor, auf dem Rücken der Rentnerinnen und Rentner zu sparen. Ver.di und weitere Gewerkschaften haben sich klar positioniert: Eine Kürzung des Bundeszuschusses sei „sozialpolitisch unverantwortlich“ und müsse verhindert werden.

Merz definiert die Rolle der Rente neu

Parallel zur Spardebatte sorgt eine Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz für Diskussionen: Er bezeichnete die gesetzliche Rente nur noch als „Basisschutz“ – eine Formulierung, die als Signal gewertet wird, dass der Staat künftig weniger Verantwortung für die Alterssicherung übernehmen will. Für viele Menschen, die allein oder überwiegend auf die gesetzliche Rente angewiesen sind, ist das eine weitreichende Neupositionierung.

Die Bundesregierung hat eine Rentenkommission eingesetzt, die bis Mitte 2026 Vorschläge für eine grundlegende Reform des Rentensystems erarbeiten soll – zunächst für den Zeitraum ab 2031. Kritiker bemängeln jedoch, dass die Kürzungspläne bereits jetzt beschlossen werden sollen, während die Kommission noch arbeitet: erst kürzen, dann reformieren – das sei die falsche Reihenfolge.

Etwas Entlastung gibt es immerhin: Zum 1. Juli 2026 steigen die Renten um 4,24 Prozent – ein Schritt, der bereits vom Kabinett beschlossen wurde und von den geplanten Zuschusskürzungen unberührt bleibt. Doch Experten warnen, dass steigende Beitragssätze und eine sinkende staatliche Beteiligung diesen Gewinn langfristig aufzehren könnten.