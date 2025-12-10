Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Was das neue CFTC-Framework für Kryptos und institutionelle Anleger bedeutet

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Foto: Bitget
Gracy Chen, Bitget

Die CFTC lässt erstmals ausgewählte Kryptowährungen und tokenisierte Vermögenswerte als Sicherheiten im Derivatehandel zu. Das Pilotprogramm gilt als wichtiger Schritt hin zu einer stärkeren Verzahnung von Kryptomärkten und traditioneller Finanzwelt. Warum der Vorstoß weit über ein technisches Update hinausreicht.

Das Pilotprogramm der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), das Bitcoin, Ether, USDC, tokenisierte Staatsanleihen und Geldmarktfonds als Sicherheiten für Derivatehandel zulässt, ist eines der deutlichsten Anzeichen dafür, dass Kryptowährungen zunehmend in die traditionelle Finanzwelt integriert werden. Das Programm bietet Institutionen einen transparenten, regulierten Weg, um Kryptowährungen und tokenisierte Vermögenswerte innerhalb der vertrauten Marktinfrastruktur zu nutzen, reduziert operative Hindernisse und erweitert die Rolle von Blockchain-basierten Sicherheiten auf den globalen Märkten erheblich.

Dies hat reale Auswirkungen auf die Liquidität. Die Möglichkeit, tokenisierte Staatsanleihen und Stablecoins reibungslos zwischen verschiedenen Derivatehandelsplätzen zu transferieren, führt zu einer schnelleren Abwicklung, einer höheren Kapitaleffizienz und einer grenzüberschreitenden Zugänglichkeit, die mit herkömmlichen Systemen einfach nicht zu erreichen ist. Kryptowährungen werden dadurch näher an institutionelle Standards herangeführt, gleichzeitig wird TradFi zu besser programmierbaren, interoperablen Finanzsystemen hinbewegt. Eine Konvergenz, die mit unserer Vision einer Universal Exchange (UEX) für die Zukunft des Handels deckt.

Angesichts dieser Entwicklung erwarten wir, dass das Jahr 2026 mit neuer Dynamik beginnen wird. Regulatorische Klarheit geht in der Regel institutionellen Zuflüssen voraus, und diese Initiative dürfte größere Akteure dazu ermutigen, wieder in Kryptowährungen einzusteigen oder ihr Engagement auszuweiten. Mit zunehmender Transparenz und der zunehmenden Verbreitung tokenisierter Sicherheiten ist die Branche gut positioniert für einen gesünderen, liquideren Marktzyklus, der langfristiges Wachstum und Innovation unterstützt.

Autorin Gracy Chen ist CEO bei Bitget.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/was-das-neue-cftc-framework-fuer-kryptos-und-institutionelle-anleger-bedeutet-708057/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.