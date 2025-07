Wir sind auf Kurs! – Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt mit uns

Was bedeutet „WIR“ für SIE persönlich?



Ganz einfach: Bei RWS sind Sie nicht allein unterwegs. Als Finanzberaterin oder Finanzberater sind Sie Teil eines starken Netzwerks – eines WIR, das gemeinsam denkt, teilt, inspiriert und vor allem: Handelt.



Unter dem Motto „Wir sind auf Kurs!“ erleben Sie auf der diesjährigen RWS-Jahresherbsttagung, was das in der Praxis heißt.



Was erwartet Sie konkret?

Inspirierende Keynote mit Armin Nagel – Humor trifft Unternehmertum

– Humor trifft Unternehmertum Direkter Austausch mit führenden Produktpartnern

Insights und Tools für nachhaltige Finanzberatung, Karriere und digitales Wachstum

Networking mit Kolleginnen und Kollegen, die Ihre Sprache sprechen

Austausch zu ESG, Kapitalanlage & Vorsorge

Karrierechancen für Neu- und Quereinsteiger im RWS-Netzwerk

Warum Sie dabei sein sollten:

Weil Ihre Kunden Menschen brauchen, die Orientierung geben. Und Sie brauchen Partner, die Ihre Weiterentwicklung fördern, Ihre Perspektiven vergrößern und Ihnen Rückenwind geben. Das ist das RWS-WIR: Einer für alle – und alle mit Ihnen.

Veranstaltungsort: Wandelhalle, Bad Nenndorf

Datum: Samstag, 06.09.2025

Motto: Wir sind auf Kurs!

Jetzt anmelden und mit RWS Kurs auf Zukunft nehmen:



Ihre RWS Vermögensplanung AG.

Fair aus Verantwortung zu Mensch und Erde –

GEHEN WIR GEMEINSAM

„Nichts widersteht einer Persönlichkeit, die handelt – die Berge fallen und die Meere weichen.“

– Émile Zola