Kooperation mit UBS Schweiz: Inno Invest baut internationales Angebot aus

Inno Invest baut sein internationales Geschäft weiter aus und kooperiert einer Unternehmensmitteilung zufolge ab sofort mit der UBS in der Schweiz. Das Darmstädter Wertpapierinstitut ergänzt damit seine bestehende Zusammenarbeit mit der UBS Deutschland in Frankfurt und erweitert seine Infrastruktur für grenzüberschreitende Vermögensverwaltung.

Ziel ist es, die eigene Wealthtech-Plattform mit den Strukturen eines etablierten internationalen Finanzplatzes zu verbinden. Geschäftsführer Stefan Schmitt betont: „Die Integration der UBS (Schweiz) ist ein strategisch wichtiger Schritt in den weltweit führenden Finanzstandort. Unsere Kunden profitieren von einer durchgängigen Betreuung – unabhängig davon, wo ihr Vermögen liegt.“

Die Kooperation erweitert demnach insbesondere die Optionen bei der Verwahrung von Vermögenswerten. Kunden können künftig auch bereits in der Schweiz liegende Vermögen direkt über Inno Invest in Deutschland verwalten und in bestehende Strategien einbinden.

Haftungsdach als zentrales Geschäftsmodell

Neben der klassischen Vermögensverwaltung positioniert sich Inno Invest als Haftungsdach für externe Partner. Über die Plattform erhalten Vermögensverwalter, Family Offices und Wertpapierberater Zugriff auf regulatorische Infrastruktur und administrative Prozesse.

Mit der Anbindung der UBS Schweiz erweitert das Unternehmen auch hier sein Angebot. Bereits bestehende Kooperationen mit Instituten wie DAB BNP Paribas, V-Bank oder Interactive Brokers werden dadurch ergänzt. Geschäftsführer Marcel Moog sagt: „Jetzt etablieren wir uns als Premium-Haftungsdach und heben uns deutlich von Maklerpool-Strukturen ab.“