Wohnimmobilienfonds von Primus Valor knackt Grenze von 300 Prozent Gesamtauszahlung

Mit dem Verkauf sämtlicher Immobilien im Portfolio erreiche der vierte Fonds der ImmoChance Deutschland-Reihe von Primus Valor die finale Phase seines Lebenszyklus. Im November 2025 wird – resultierend aus den Veräußerungen – eine weitere Auszahlung in Höhe von 52 Prozent des Kommanditkapitals an die Anleger veranlasst, kündigt das Unternehmen an. Damit steige die Gesamtauszahlung – ohne Berücksichtigung der noch ausstehenden Schlusszahlung – je nach Anlagezeitpunkt auf bis zu über 300 Prozent des ursprünglich eingesetzten Kapitals (vor Steuern, ohne Agio).

„Allein im laufenden Jahr konnten über 160 Prozent an unsere Anleger ausgezahlt werden“, betont Primus-Valor-Vorstand Gordon Grundler. „Das spricht für die Stärke und Kontinuität unserer Investmentstrategie – auch unter teils schwierigen Marktbedingungen. Gleichzeitig zeigt es: Langfristiges Denken, aktives Management und ein langer Atem zahlen sich am Ende aus. Dass ein so großer Teil des Kapitals gerade gegen Ende des Fondslebens zurückfließt, ist Ausdruck einer konsequenten Umsetzung unserer Strategie bis zum letzten Schritt.“

Eine finale Auszahlung in Höhe von voraussichtlich etwa vier bis fünf Prozent wird im ersten Quartal 2026 im Zuge der laufenden Liquidation der Fondsgesellschaft erfolgen, kündigt Primus Valor an. Der G.P.P.4-Fonds investierte in energetisch optimierbare Wohnimmobilien an wachstumsstarken deutschen Standorten. Aktuell befindet sich der ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus (ICD 14 R+) mit dem gleichen Investitionsansatz in der Platzierung.