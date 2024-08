WWK: Neuer Leiter Stab Partnervertrieb

Sein Aufgabenbereich umfasst in erster Linie die Vertriebssteuerung, Planung und Umsetzung von Vertriebskonzepten zur Betreuung für die an die WWK angebundenen Makler, Mehrfachagenten, Pools, Verbünden und Vertrieben. Der 39 Jahre alte Ismaninger berichtet direkt an Mark Mauermann, der als Organisationsdirektor die Vertriebsdirektionen Deutschland des Partnervertriebs der WWK leitet.

Bichlmann ist Diplom-Volkswirt und ausgebildeter Versicherungskaufmann. Nach dem Start ins Berufsleben als Projektmanager Vertrieb für einen Kabelnetzbetreiber wechselte er 2015 in die Versicherungsbranche – zuerst als Vertriebscontroller bei der Bayerische Lebensversicherung, seit Januar 2020 als Referent Vertriebssteuerung bei der WWK.