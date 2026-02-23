WWK öffnet Ausschließlichkeitsvertrieb für Fremdverträge

Die WWK treibt die digitale Transformation voran und erweitert zum 1. April 2026 die Möglichkeiten im Ausschließlichkeitsvertrieb. Künftig können Vertriebspartner nicht nur eigene Policen, sondern auch Verträge von Drittanbietern betreuen. Parallel führt der Versicherer ein neues CRM-System für die Agenturen ein.

Mit der Öffnung für Fremdverträge reagiert die WWK nach eigenen Angaben auf veränderte Anforderungen in der Kundenbetreuung. Im Rahmen der Vermittlerkette können Ausschließlichkeitsvermittler künftig Verträge anderer Anbieter einbinden und mit den Vorteilen eines Mehrfachagenten verknüpfen. Die 2:2 Assekuranzservice GmbH & Co. KG aus der WWK Firmengruppe wurde dafür rechtlich in den Status eines Mehrfachagenten überführt.

Verträge von Wettbewerbern lassen sich nach entsprechender Einwilligung digital erfassen und verwalten. Laut Unternehmen erhalten Vertriebspartner dadurch vollständige Sichtbarkeit relevanter Dokumente. Gleichzeitig sollen Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen eingehalten werden.

Mehr Transparenz und zusätzliche Geschäftspotenziale

Durch die Betreuung von Fremdverträgen verspricht sich der Versicherer neue Geschäftschancen und eine engere Kundenbindung. Vermittler können bestehende Absicherungen analysieren, Versorgungslücken identifizieren und ergänzende Lösungen anbieten.

Parallel modernisiert der Versicherer die technische Infrastruktur im Vertrieb. Mit „APZ-Agentur“ startet ein neues CRM-System, das Interessenten- und Kundendaten bündeln soll. Es bietet Einblicke in bestehende und fehlende Vorsorgelösungen sowie Risikoabsicherungen und dokumentiert die gesamte Kontakthistorie.

Integrierte Netzwerkfunktionen ermöglichen eine Kunden- und Haushaltssicht über mehrere Verträge hinweg. Damit sollen Vermittler eine umfassende Übersicht über relevante Informationen erhalten und Beratungsansätze gezielter ableiten können.

CRM-System ohne Zusatzkosten für Vermittler

„Mit den neuen digitalen Lösungen bieten wir unseren Ausschließlichkeitsvermittlern klare Wettbewerbsvorteile. Sie können ihre Kunden nicht nur umfassend und transparent beraten, sondern profitieren auch von einer effizienten Optimierung ihrer Arbeitsprozesse durch moderne Technologien. Dies stärkt die Schlagkraft unserer Vertriebsmannschaft, und erhöht gleichzeitig auch die Kundenzufriedenheit und -bindung. Darüber hinaus eröffnen Kooperationen mit Partnergesellschaften neue Chancen bei der Angebotsanforderung und Vertragsoptimierung“, erklärt Rainer Gebhart, Vertriebsvorstand der WWK.

Die neuen digitalen Anwendungen stellt der Versicherer seinen Ausschließlichkeitsvermittlern ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Entwicklungsaufwand und Roll-out sind nach Unternehmensangaben in der monatlichen Servicepauschale enthalten.