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MLP startet mit Gewinnplus ins Jahr

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Reinhard Loose
Foto: MLP
Finanzvorstand Reinhard Loose

MLP ist mit höheren Erlösen und einem deutlichen Gewinnplus ins Jahr 2026 gestartet. Der Finanzdienstleister hält an seinen Jahreszielen fest und sieht weitere Potenziale in der Beratung von Familien- und Firmenkunden.

Der Finanzdienstleister MLP ist in das neue Jahr mit Zuwächsen gestartet. „Im Auftaktquartal haben wir uns bereits ein deutliches Stück unseres prognostizierten Ergebnisses für das Gesamtjahr erarbeitet“, sagte Finanzchef Reinhard Loose am Mittwoch laut einer Mitteilung. Der Konzern sei „sehr gut positioniert“, um Wachstumspotenziale in den kommenden Jahren konsequent zu realisieren und seine Mittelfristplanung bis Ende 2028 zu erreichen. Neue Geschäftspotenziale will sich MLP künftig etwa in der Beratung von Familienkunden erschließen, auch das Firmenkundengeschäft soll gezielt ausgebaut werden.

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In den drei Monaten bis Ende März kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um vier Prozent auf 307 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Wiesloch mitteilte. Operativ lief es für das Unternehmen noch besser: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um neun Prozent auf 41,3 Millionen Euro zu. Dazu trug auch der Sparkurs bei. Für das Gesamtjahr peilen die Wieslocher weiterhin ein operatives Ergebnis von 100 bis 110 Millionen Euro an. Nach Steuern stieg der Gewinn um acht Prozent auf 29,8 Millionen Euro. (dpa-AFX)

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