Zeitplan des Altersvorsorgedepots wackelt: Standardlösung wohl nicht rechtzeitig fertig

Die Einführung des staatlichen Standarddepots im Rahmen der geplanten Reform der privaten Altersvorsorge gerät offenbar ins Stocken. Während Banken, Broker, Fondsgesellschaften und Versicherer ihre neuen Altersvorsorgedepots weiterhin zum 1. Januar 2027 anbieten sollen, dürfte die staatliche Lösung nach aktuellen Informationen nicht rechtzeitig verfügbar sein. Für künftige Sparer könnte das mehrere Konsequenzen haben.

Mit dem Altersvorsorgedepot will die Bundesregierung die private Altersvorsorge neu ausrichten. Erstmals sollen staatlich geförderte Depots ohne Garantiepflicht möglich werden. Dadurch könnten höhere Aktien- und ETF-Quoten und langfristig bessere Renditechancen erreicht werden. Ergänzend ist ein staatlich verwaltetes Standarddepot vorgesehen, das insbesondere Menschen ohne Anlageerfahrung einen einfachen und kostengünstigen Einstieg ermöglichen soll.

Nach einem Bericht des Handelsblatts, auf den sich mehrere Medien berufen, gehen Regierungskreise inzwischen davon aus, dass das staatliche Standarddepot nicht wie geplant zum 1. Januar 2027 bereitstehen wird. Demnach sind zahlreiche organisatorische Fragen noch ungeklärt. Unter anderem ist offen, welche staatliche Institution das Vermögen verwalten und welche Behörde die Verträge administrieren soll.

Verzögerung betrifft nur das Standarddepot

Der geplante Start der Reform selbst bleibt davon unberührt. Nach den bisherigen Plänen des Bundesfinanzministeriums können private Anbieter ihre neuen Altersvorsorgedepots weiterhin ab dem 1. Januar 2027 auf den Markt bringen.

Für Anleger hätte eine spätere Einführung des Standarddepots dennoch spürbare Auswirkungen. Zum Marktstart stünden zunächst ausschließlich Angebote privater Banken, Broker, Fondsgesellschaften und Versicherer zur Verfügung. Gleichzeitig müssten sich Verbraucher intensiver mit den unterschiedlichen Produkten auseinandersetzen, da die staatliche Standardlösung ursprünglich als unkomplizierte Einstiegsoption gedacht war.

Auch der Kostenvergleich könnte schwieriger werden. Das Standarddepot sollte als günstige Referenz dienen, an der sich private Anbieter messen lassen müssen. Fällt diese Vergleichsmöglichkeit zunächst weg, könnten sich Gebühren und Produktkonzepte stärker unterscheiden. Gleichzeitig dürfte sich der Wettbewerb unter den privaten Anbietern verschärfen. Banken und Broker werden voraussichtlich verstärkt mit niedrigen Kosten, einer breiten ETF-Auswahl und digitalen Services um Kunden werben.

Warum Sparer nicht abwarten sollten

Für Verbraucher ist die mögliche Verzögerung des Standarddepots kein Grund, den Vermögensaufbau aufzuschieben. Wer früh mit dem Sparen beginnt, profitiert langfristig vom Zinseszinseffekt. Ein bestehender ETF-Sparplan kann später – abhängig von den endgültigen gesetzlichen Regelungen und den verfügbaren Produkten – überprüft und gegebenenfalls an das neue Fördersystem angepasst werden.

Die Reform der privaten Altersvorsorge bleibt damit grundsätzlich auf Kurs. Auch wenn sich das staatliche Standarddepot verzögern sollte, können Sparer nach aktuellem Stand bereits ab dem 1. Januar 2027 auf die neuen Altersvorsorgedepots privater Anbieter zurückgreifen.

Drei Gründe für eine mögliche Verzögerung

1. Der öffentliche Träger ist noch nicht festgelegt.

Das Gesetz sieht lediglich vor, dass ein „öffentlicher Träger“ das Standarddepot anbietet. Wer diese Rolle übernimmt, ist bislang nicht entschieden. Diskutiert wurden unter anderem die Deutsche Bundesbank, der Kenfo, die Deutsche Rentenversicherung und die KfW.

2. Die notwendige Infrastruktur fehlt.

Ein staatliches Altersvorsorgedepot benötigt Depotführung, Kundenservice, Identifizierung, Vertragsverwaltung, IT-Systeme sowie regulatorische Prozesse. Potenzielle öffentliche Träger verfügen zwar über Erfahrung in der Vermögensverwaltung, jedoch nicht über die Infrastruktur für ein Massenprodukt mit Millionen Kunden. Deshalb wird inzwischen sogar über Kooperationen mit privaten Dienstleistern nachgedacht.

3. Es müssen noch zahlreiche Detailregelungen geschaffen werden.

Neben der Auswahl des Trägers sind Rechtsverordnungen, Ausschreibungen und organisatorische Fragen offen. Dadurch wird die Zeit bis zum geplanten Start am 1. Januar 2027 knapp.