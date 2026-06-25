Digitale Altersvorsorge: Franklin Templeton und Finanzguru starten AV-Depot-Partnerschaft

Franklin Templeton und Dwins, Betreiberin der Finanz-App Finanzguru, haben eine Kooperation zur Entwicklung von Altersvorsorgedepot-Lösungen vereinbart. Ab dem 1. Januar 2027 wollen die beiden Partner privaten Anlegern in Deutschland einen digitalen Zugang zu den neuen staatlich geförderten Altersvorsorgedepots ermöglichen. Die Aufgabenteilung ist klar: Finanzguru bringt die Kundenbasis und die Plattform ein, Franklin Templeton steuert die Produktlösungen bei.

Finanzguru zählt nach eigenen Angaben zu den am schnellsten wachsenden Fintechs in Deutschland und verzeichnet mehr als drei Millionen Nutzer. Die Plattform bündelt Konten, Verträge, Budgets, Versicherungen und Sparpotenziale in einer App und setzt dabei auf datenbasierte Finanzübersichten sowie KI-gestützte Personalisierung. Einen Schwerpunkt bilden Versicherungs- und Vorsorgethemen, die Finanzguru nach eigenen Angaben sowohl digital als auch über persönliche Beratung begleitet.

Christian Machts, Head of Germany and Austria bei Franklin Templeton, begründet die Partnerwahl: „Mit Finanzguru haben wir einen starken Partner mit direktem digitalen Zugang zu einer neuen Generation privater Anlegerinnen und Anleger.“ Das AV-Depot solle „genau dort verankert“ werden, „wo Menschen ihre Finanzen bereits organisieren“.

AV-Depot als strategische Erweiterung des Finanzguru-Angebots

Für Finanzguru markiert die Kooperation den Einstieg in die staatlich geförderte, kapitalmarktbasierte Altersvorsorge. Alexander Michel, Gründer von Finanzguru, betont die bewusste Entscheidung für den Partner: „Ich kenne Franklin Templeton schon lange und wir haben uns bewusst für diese starke, traditionsreiche Marke mit mehr als 1,7 Billionen US-Dollar verwaltetem Vermögen entschieden, die zugleich modern, innovativ, global wie auch lokal hier in Deutschland optimal aufgestellt ist.“

Michel formuliert den Anspruch an die gemeinsame Lösung klar: „Mit dem AV-Depot setzen wir gemeinsam auf ein Thema, das für unsere Nutzerinnen und Nutzer immer wichtiger wird: die eigene finanzielle Zukunft aktiv zu gestalten und dafür auch den Kapitalmarkt zu nutzen. Unser Anspruch ist es dabei, unsere Lösung so einfach, digital und verständlich zu machen, wie Menschen es heute von Finanzguru erwarten.“