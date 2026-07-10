Mit 20 statt mit 30 – warum zehn Jahre früher sparen über 500.000 Euro mehr Vermögen ausmachen können

Wer seine private Altersvorsorge aufschiebt, verliert häufig den wertvollsten Faktor beim langfristigen Vermögensaufbau: Zeit. Schon ein um zehn Jahre früherer Einstieg kann im Ruhestand einen Vermögensunterschied von mehreren Hunderttausend Euro bedeuten. Ausschlaggebend ist dabei weniger die insgesamt eingezahlte Summe als vielmehr der Zinseszinseffekt, der über Jahrzehnte seine volle Wirkung entfalten kann.

Verbraucherschützer empfehlen deshalb, sich möglichst früh mit der privaten Altersvorsorge auseinanderzusetzen. Die Verbraucherzentralen raten dazu, „so früh wie möglich“ mit dem Vermögensaufbau zu beginnen. Je länger Geld investiert bleibt, desto stärker profitieren Sparer davon, dass nicht nur die Einzahlungen, sondern auch die erzielten Erträge weitere Renditen erwirtschaften.

Ein Beispiel verdeutlicht die Größenordnung: Sparen zwei Personen jeweils 200 Euro pro Monat und erzielen langfristig eine durchschnittliche jährliche Rendite von sieben Prozent, ergeben sich erhebliche Unterschiede. Wer bereits mit 20 Jahren beginnt und bis zum Alter von 67 Jahren investiert, kommt auf ein Endvermögen von rund 1,02 Millionen Euro. Beginnt die zweite Person erst mit 30 Jahren und spart ebenfalls bis 67, summiert sich das Vermögen auf rund 470.000 Euro. Der frühere Einstieg führt damit zu einem Vermögensvorsprung von rund 550.000 Euro. Die Berechnung basiert auf einer konstanten Durchschnittsrendite und berücksichtigt weder Inflation noch Steuern.

Zinseszinseffekt wird mit den Jahren immer stärker

Der Zinseszinseffekt zählt zu den wichtigsten Mechanismen des langfristigen Vermögensaufbaus. Während in den ersten Jahren vor allem die regelmäßigen Einzahlungen das Vermögen wachsen lassen, übernehmen später zunehmend die bereits erzielten Kapitalerträge diese Aufgabe. Dadurch beschleunigt sich das Vermögenswachstum mit zunehmender Laufzeit erheblich.

Finanzexperten weisen deshalb regelmäßig darauf hin, dass sich verlorene Zeit nur schwer kompensieren lässt. Wer später mit dem Sparen beginnt, muss deutlich höhere monatliche Beträge investieren, um das gleiche Vorsorgeziel zu erreichen. Gerade in den letzten zehn bis 15 Jahren einer langen Ansparphase entstehen häufig die größten Vermögenszuwächse.

Neben dem Zinseszinseffekt bietet ein früher Einstieg weitere Vorteile. Niedrigere monatliche Sparraten reichen oft aus, um langfristige Ziele zu erreichen. Gleichzeitig bleibt mehr Zeit, zwischenzeitliche Kursschwankungen an den Kapitalmärkten auszusitzen. Auch Berufspausen, Elternzeiten oder Phasen mit geringerem Einkommen lassen sich dadurch leichter auffangen.

Langfristiges Investieren reduziert Risiken

Historische Kapitalmarktanalysen zeigen zudem, dass sich das Risiko negativer Gesamtrenditen mit zunehmender Anlagedauer deutlich verringert. Breit gestreute Aktienanlagen entwickelten sich über lange Zeiträume wesentlich robuster als kurzfristige Investments. Langfristig konnten Anleger Marktschwankungen häufig ausgleichen und von der wirtschaftlichen Entwicklung profitieren.

Angesichts des demografischen Wandels und der Herausforderungen für die gesetzliche Rentenversicherung gewinnt die private Altersvorsorge zusätzlich an Bedeutung. Die Verbraucherzentralen weisen darauf hin, dass die gesetzliche Rente für viele Menschen allein nicht ausreichen dürfte, um den bisherigen Lebensstandard im Ruhestand zu sichern. Sie empfehlen deshalb einen möglichst frühen Vermögensaufbau sowie kostengünstige und breit diversifizierte Anlageformen.