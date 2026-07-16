Remax schlägt Alarm: Lahme Banken bremsen Immobilien-Transaktionen

Nach Beobachtung von Remax Germany benötigen Banken derzeit deutlich länger als noch vor einigen Jahren, um Löschungsbewilligungen auszustellen. Das Maklernetzwerk berichtet von einer steigenden Zahl verzögerter Immobilientransaktionen und fordert Kreditinstitute auf, die erforderlichen Dokumente zügiger bereitzustellen.

Die Löschungsbewilligung bestätigt, dass eine im Grundbuch eingetragene Grundschuld nach vollständiger Rückzahlung eines Darlehens gelöscht werden kann. Erst danach ist der lastenfreie Eigentumsübergang möglich und Notare sowie Grundbuchämter können die weiteren Schritte im Verkaufsprozess veranlassen.

Loredana Scirè, Pressesprecherin von Remax Germany, erklärt: „Der Immobilienmarkt ist auf verlässliche Prozesse angewiesen. Wenn Löschungsbewilligungen ohne nachvollziehbaren Grund wochen- oder gar monatelang auf sich warten lassen, können Kaufprozesse ins Stocken geraten. Das schadet Käufern, Verkäufern und am Ende dem Markt insgesamt.“

Lange Bearbeitungszeiten belasten Immobilientransaktionen

Nach Angaben des Maklernetzwerks begründen Banken die längeren Bearbeitungszeiten häufig mit personellen Engpässen oder internen Bearbeitungsrückständen. Die Partner von Remax Germany halten diese Erklärungen jedoch für nicht überzeugend. Selbst während der Corona-Pandemie seien vergleichbare Wartezeiten nicht die Regel gewesen.

Üblicherweise werden Löschungsbewilligungen innerhalb von vier bis sechs Wochen ausgestellt. Nach den Erfahrungen des Netzwerks häufen sich inzwischen jedoch Fälle, in denen die Bearbeitung deutlich länger dauert. Dadurch erhalten Verkäufer den Kaufpreis später, während Käufer unter Umständen Bereitstellungszinsen für bereits zugesagte Finanzierungen zahlen müssen. Zudem verschieben sich Umzüge sowie Notar- und Finanzierungstermine. In Einzelfällen könne dies sogar den Abschluss der gesamten Transaktion gefährden.

Scirè betont: „Engpässe bei der Ausstellung von Löschungsbewilligungen dürfen nicht dazu führen, dass Verkäufe und Käufe über Wochen oder Monate blockiert werden. Jeder erfolgreich und zügig abgewickelte Deal stärkt das Vertrauen in den Markt. Deshalb ist es wichtig, dass auch die finanzierenden Institute ihren Beitrag zu einer effizienten Abwicklung leisten.“

Digitalisierung soll Prozesse beschleunigen

Remax Germany appelliert an Banken und Kreditinstitute, Löschungsbewilligungen möglichst zeitnah auszustellen. Eine schnellere Bearbeitung sorge für mehr Planungssicherheit, reduziere finanzielle Belastungen und erleichtere die Abwicklung von Immobilientransaktionen.

Positiv bewertet das Unternehmen den jüngsten Beschluss des Gesetzgebers zur Digitalisierung des Immobilienvollzugs. Künftig sollen Notariate, Gerichte, Behörden und Finanzverwaltungen Dokumente und Daten elektronisch austauschen können, wodurch sich Verfahren beschleunigen sollen.

Nach Einschätzung von Remax Germany gewinnt eine zügige Abwicklung von Verkäufen insbesondere vor dem Hintergrund geringer Transaktionszahlen, gestiegener Finanzierungskosten und einer zurückhaltenden Nachfrage zusätzlich an Bedeutung.