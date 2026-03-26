Zusätzliche Fahrer absichern: HDI vereinfacht temporären Versicherungsschutz

Wer sein Fahrzeug an andere überlässt, sollte einen Blick in den Versicherungsvertrag werfen. Häufig ist der Fahrerkreis aus Kostengründen eingeschränkt, etwa auf den Versicherungsnehmer und dessen Ehepartner. Wird das Auto dennoch von einer nicht eingetragenen Person genutzt, kann das Konsequenzen haben.

Gerade rund um Feiertage wie Ostern, Pfingsten oder den ersten Mai greifen viele auf Fahrzeuge im Familienkreis zurück. Vor allem erwachsene Kinder nutzen in diesen Zeiten die Autos ihrer Eltern für Kurztrips oder Wochenendausflüge.

Problematisch wird es, wenn diese Fahrer nicht im Vertrag berücksichtigt sind. Denn im Schadenfall prüft der Versicherer genau, wer am Steuer saß und ob diese Person berechtigt war.

Risiko bei nicht eingetragenen Fahrern

„Einfach ins Auto setzen und darauf vertrauen, dass schon nichts passieren wird, kann teuer werden“, weiß Dr. Henning Folkerts, Leiter Privat Sach der HDI Versicherung. Im Schadenfall kann der Versicherer Nachzahlungen verlangen, wenn der Fahrer nicht im vereinbarten Personenkreis enthalten ist.

Konkret kann die Differenz zur Jahresprämie fällig werden, die bei Einschluss des zusätzlichen Fahrers angefallen wäre. „Das können leicht mehrere hundert Euro sein“, ergänzt Folkerts. Für Fahrzeughalter bedeutet das: Wer sein Auto verleiht, sollte vorab klären, ob der Versicherungsschutz auch für den jeweiligen Fahrer gilt. Andernfalls drohen unerwartete Kosten.

Temporäre Erweiterung ohne Vertragsänderung

HDI bietet für solche Fälle eine flexible Lösung an. Über die Website, telefonisch oder über den Vermittler können zusätzliche Fahrer kurzfristig in den Versicherungsschutz aufgenommen werden. Eine dauerhafte Vertragsänderung ist dafür nicht erforderlich.

Die Mitversicherung gilt nur für den gewählten Zeitraum, wodurch sich der Schutz gezielt an den tatsächlichen Bedarf anpassen lässt. Kosten entstehen entsprechend nur für die Dauer der Nutzung. Damit will der Versicherer eine einfache Möglichkeit schaffen, das Risiko beim Verleihen des eigenen Fahrzeugs zu reduzieren.