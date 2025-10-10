Zusammenschluss in München: Riedel und Than bündeln Kräfte für Premium-Neubauten

Mit der Gründung der Riedel Than GmbH entsteht in München ein neuer Akteur im Premiumsegment der Immobilienwirtschaft. Die beiden etablierten Familienunternehmen Riedel Immobilien GmbH und Dr. Than Immobilien GmbH & Co. KG bündeln einer Unternehmensmitteilung zufolge ihre Kompetenzen in der Bauträgerberatung und Vermarktung hochwertiger Neubauprojekte. Ziel ist es, Bauträgern und Käufern durch ein erweitertes Leistungsangebot einen Mehrwert zu bieten.

Im Jahr 2024 vermittelte Riedel Immobilien den Angaben zufolge 325 Objekte mit einem Gesamtwert von über 600 Millionen Euro. Dr. Than Immobilien habe in der Vergangenheit mit der Vermarktung von Projekten wie „The Seven“, den „Lenbach Gärten“ und den „Mandarin Oriental Residences“ im Falckenberg Ensemble Maßstäbe als Berater anspruchsvoller Bauträger gesetzt. Für Bauträger entstehe damit, so Ron Than, „ein Gesamtpaket, das weit über bisherige Beratung und Vermarktung hinausgeht.“

Über 90 Vertriebsprofis

Die neue Riedel Than GmbH vereint den Angaben zufolge über 90 Vertriebsprofis und verfügt über eine digitale Reichweite von mehr als elf Millionen Kontakten pro Monat. „Mit der Verbindung von Riedel und Than entsteht eine neue Stärke in der Konzeption und Vermarktung von Neubauprojekten“, sagt Markus Riedel, geschäftsführender Gesellschafter der Riedel Immobilien GmbH.

Beide Häuser eint eine ähnliche Unternehmensgeschichte: Seit rund vier Jahrzehnten seien sie im Premiumsegment tätig, in zweiter Generation familiengeführt und von einem werteorientierten Selbstverständnis geprägt. Die Geschäftsführung der Riedel Than GmbH übernehmen Ron Than und Martina Schumacher, die zuvor Leiterin des Neubauvertriebs bei Riedel war.