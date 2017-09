Comdirect erweitert Alexa-Skill für “Amazon Echo Show”

Die Quickborner Direktbank Comdirect hat ihren Alexa-Skill für den smarten Lautsprecher mit Touchscreen “Amazon Echo Show” weiterentwickelt. Mit dem Skill sollen Nutzer visualisierte Börsenkurse, Audio-Informationen sowie eine Chartanzeige des Intraday-Kursverlaufs abfragen können.

Wie Comdirect berichtet, hat sie ihren Alexa-Skill erweitert und nun auch visuell für den Echo Show nutzbar macht. Über den integrierten Bildschirm wird der Echo Show demnach mit grafischen Visualisierungen auf die Abfrage von Börsenkursen reagieren. Neben den Audio-Informationen sollen Nutzern so in einem Chart der Intraday-Kursverlauf und weitere kursbezogene Daten angezeigt werden.

“Sprachdienste werden das Banking revolutionieren. Sie fügen sich direkt in unseren Alltag ein, machen ihn leichter und verändern unser Informationsverhalten grundlegend”, sagt Arno Walter, CEO bei Comdirect. “Die Visualisierung per Sprachsteuerung bei Amazon Echo Show ist der nächste Schritt bei der Entwicklung von Sprachdiensten. Eine echte Innovation, bei der wir viel Potenzial sehen.”

Skill “Comdirect” kostenlos in der Alexa-App

Der Alexa Skill für Echo Show von Comdirect zeigt demnach den aktuellen Kurs, die prozentuale Veränderung, die absolute Kursentwicklung sowie den Tageshöchst- und Tagestiefstkurs. Zudem werden die in der Favoritenliste angelegten Wertpapiere, inklusive des aktuellen Kurses und der Kursentwicklung, auf dem Bildschirm dargestellt. Ebenfalls angezeigt werden demnach die Nachrichten von Aktienunternehmen. Alle für Alexa bereits zur Verfügung stehenden Funktionen des Skills sind laut Comdirect nun auch auf Echo Show nutzbar.

“Mit unserem Skill speziell für Echo Show können wir dem Nutzer jetzt noch mehr relevante Informationen grafisch ansprechend bieten, und das nur über Sprache. Per Sprachsteuerung kann so die aktuelle Marktsituation der eigenen Wertpapiere jederzeit umfassend überprüft werden”, so Christian Wendrock-Prechtl, Bereichsleiter User Interface bei Comdirect. Nutzer von Echo Show, die das Comdirect Angebot nutzen möchten, können den kostenlosen Skill “Comdirect” in der Alexa-App aktivieren. (jb)

Foto: Comdirect