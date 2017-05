“Wenn man etwas mit Leidenschaft tut, ist Erfolg eine natürliche Entwicklung”

Thiphaphone Sananikone ist geschäftsführende Gesellschafterin des Mannheimer Beratungsunternehmens Sananikone Investments. Im Interview mit Cash.Online berichtet sie über ihren ungewöhnlichen Werdegang und erläutert, was erfolgreiche Beraterinnen mitbringen sollten.

Cash.Online: Sie sind in Laos geboren und haben einen großen Teil ihrer Kindheit dort verbracht. Wie haben Sie die Auswanderung nach Deutschland erlebt?

Sananikone: Als Kind war ich Wohlstand gewohnt. Chauffeure, Hausmädchen und maßgeschneiderte Kleider sind doch die normalste Sache der Welt – dachte ich. Welch ein Irrtum! Mit zehn Jahren kam ich als Flüchtlingskind nach Deutschland. Die Umstellung auf das bescheidene Leben im Flüchtlingslager mit Mehrbettzimmer ohne jegliche Privatsphäre und mit gebrauchten Kleidern war hart.

Ich fühlte mich wie in einem Albtraum gefangen, aus dem ich tage- und monatelang nicht aufwachen konnte. Es dauerte eine ganze Zeit, bis ich mich mit der Situation abfand. Ich nahm mir aber fest vor, eines Tages wieder dahin zurückzukehren, wo ich tief in meinem Herzen hingehöre.

Jede schwierige Situation und Niederlage betrachtete ich nur als temporäre Störung auf dem Weg zu meinem Ziel – mein Ziel, die finanzielle Unabhängigkeit und Freiheit zu erreichen, um wieder das Leben zu führen, das ich von Geburt an kannte.

Wie und warum sind Sie Beraterin geworden?

Jahrelang vertrauten mein Mann und ich den “besten” Finanzdienstleistern unsere Ersparnisse an. Anstatt unser Geld zu vermehren, machten sie aber von Jahr zu Jahr weniger daraus. Mir war völlig schleierhaft, wie es sein konnte, dass unsere Finanzberater mit den scheinbar besten Bildungsvoraussetzungen und angeblichen Top-Produkten am Finanzmarkt nicht in der Lage waren, aus unseren Ersparnissen ein nennenswertes Vermögen aufzubauen. Dieser Sache wollte ich auf den Grund gehen.

Nach einem Studium auf dem zweiten Bildungsweg und mit einem Diplom im Bereich der Betriebswirtschaft im Gepäck, fühlte ich mich stark genug, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Ohne Verkaufserfahrung wagte ich mich in den Finanzvertrieb. Getrieben von Ärger und Frustration wollte ich unser Vermögen selbst aufbauen. Weniger als das, was wir in den letzten Jahren mit unseren finanziellen Möglichkeiten erreicht hatten, konnte es nicht werden.

In den Jahren als Beraterin bei einer der größten Direktbanken und durch meine selbstständige Arbeit bei diversen renommierten Finanzdienstleistern, habe ich die Branche, ihre Akteure und Profiteure kennengelernt. Unzählige Produkte habe ich unter die Lupe genommen und kam der Wahrheit langsam näher. Ich fing an zu verstehen, weshalb unser finanzieller Wunsch und die Wirklichkeit immer weiter auseinanderklafften.

