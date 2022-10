Georg Reul wird neuer Chef bei Paribus

Die Paribus-Gruppe hat Dr. Georg Reul zum Geschäftsführer der Paribus Holding GmbH & Co. KG und der Paribus Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH bestellt. Er ist in der Sachwertbranche bereits aus anderen Chefpositionen bekannt.

Neben immobilienbezogenen Zuständigkeiten in der Holding wird Reul in der regulierten Kapitalverwaltungsgesellschaft der Paribus-Gruppe insbesondere für den Ausbau des Private-Equity-Geschäfts verantwortlich sein, teilt das Unternehmen mit.

Reul war zuvor in verschiedenen Top-Positionen an der Schnittstelle zwischen Kapitalmarkt und Investment Management tätig, so als Vorstand der IVG Immobilien AG und der Frankonia Eurobau AG sowie als Vorsitzender der Geschäftsführung der Fondsspezialisten KGAL GmbH & Co. KG und Hamburg Trust GmbH.

Dr. Christopher Schroeder, geschäftsführender Gesellschafter der Paribus-Gruppe: „Gemeinsam wollen wir die erfolgreiche Wachstumsstrategie der Paribus-Gruppe in den Bereichen Immobilien, Rail und Private Equity fortsetzen und attraktive Beteiligungsmöglichkeiten für private und institutionelle Investoren bieten.“