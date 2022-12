Stühlerücken in der Chefetage von Real I.S. AG

Das Ausscheiden von Pamela Hoerr erfolgt der Mitteilung der Reals I.S. AG zufolge „einvernehmlich“. Sie verantwortet seit Januar 2020 das Asset- und Fondsmanagement der Real I.S. AG. Der Aufsichtsrat der Real I.S. AG hat zudem zum 1. Januar 2023 Stephan Mühlbauer zum Generalbevollmächtigten der Real I.S. AG und Geschäftsführer der Real I.S. Investment GmbH bestellt.

Der Syndikus-Steuerberater und ehemalige Wirtschaftsprüfer Mühlbauer ist Global Head of Tax & Operations und folgt in der Funktion des Geschäftsführers der Real I.S. Investment GmbH auf Silke Weber, die sich zum Jahresbeginn 2023 in der Branche einer neuen Verantwortung widmen wird. Weber ist seit rund zehn Jahren Teil des Unternehmens und aktuell Geschäftsführerin des Tochterunternehmens und Head of Corporate & Business Innovation der Real I.S. Gruppe. Katharina Hanselmann wird als Neuzugang in Kürze die Verantwortung für diesen Geschäftsbereich übernehmen.

Auch Zielkunden im Ausland ansprechen

Die Real I.S. habe im laufenden Jahr die Grundlagen für weiteres Wachstum gelegt: Demnach sind neue Produkte in der Planung, die zusätzlich zum breiten Kundenspektrum der Sparkassen, Banken, Versorgungswerke und Versicherungen auch Zielkunden im Ausland ansprechen werden. Bei der erwarteten Belebung des Transaktionsgeschäfts in den nächsten Monaten werde die Real I.S. „sehr gut aufgestellt sein und so erfolgreich wie bisher geeignete Objekte in Europa und in Australien anbinden können“, so die Ankündigung.

„Wir sind bestens darauf vorbereitet, unsere Transformation planmäßig voranzutreiben und Investoren auch im neuen Jahr attraktive Investmentlösungen und Performances bieten zu können“, so Jochen Schenk, CEO der Real I.S. AG.